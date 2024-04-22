«Зенит» решил подать протест на неназначенный пенальти в матче против «Оренбурга»

Футбольный клуб «Зенит» планирует обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС из-за неназначенного пенальти в игре 25-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Об этом 22 апреля заявил председатель правления команды из Петербурга Александр Медведев.



«Мы планируем подать протест по поводу неназначенного пенальти, особенно учитывая назначенный пенальти в игре «Ростов» — «Спартак» (на 57-й минуте арбитр Владимир Москалев присудил пенальти в ворота ростовчан после попадания мяча в руку Максима Осипенко в штрафной. — Прим. ред.). Двойные стандарты неприемлемы в любом виде спорта», — цитирует Медведева РИА Новости.