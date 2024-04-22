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    «Зенит» решил подать протест на неназначенный пенальти в матче против «Оренбурга»

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    Футбольный клуб «Зенит» планирует обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС из-за неназначенного пенальти в игре 25-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Об этом 22 апреля заявил председатель правления команды из Петербурга Александр Медведев.

    «Мы планируем подать протест по поводу неназначенного пенальти, особенно учитывая назначенный пенальти в игре «Ростов» — «Спартак» (на 57-й минуте арбитр Владимир Москалев присудил пенальти в ворота ростовчан после попадания мяча в руку Максима Осипенко в штрафной. Прим. ред.). Двойные стандарты неприемлемы в любом виде спорта», — цитирует Медведева РИА Новости.

    В матче 25-го тура чемпионата России «Зенит» победил «Оренбург» со счетом 1:0.

    На заключительных минутах второго тайма главный арбитр игры Владислав Безбородов не присудил пенальти в ворота гостей, хотя мяч коснулся руки защитника Данилы Прохина в их штрафной площадке. Подробнее об этом эпизоде читайте в материале «Фонтанки».

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