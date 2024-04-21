Отскочили. «Зенит» провел против «Оренбурга» один из худших матчей сезона

Футбольный клуб «Зенит» в матче 25 тура против «Оренбурга» должен был спокойно брать три очка и продолжать увлекательное путешествие по дороге с облаками к шестому титулу подряд. Но что-то пошло не так, и игра превратилась в триллер, который, впрочем, закончился по-голливудски хорошо.
Особых неожиданностей в стартовом составе не было. Ну разве что вернулся в рамку Михаил Кержаков, Алипа решили поставить слева, а вингеры Педро и Артур вышли одновременно: более чем достаточно для дежурной победы над командой с 12-го места в таблице.
Стартовые минуты даже не намекали на то, что в дальнейшем что-то пойдет не так. Одним из первых проверил вратаря гостей Клаудиньо. Бразилец мощно вмазал по мячу левой стопой из-за пределов штрафной, но Николай Сысуев не подвел оренбургскую команду.
Чуть позже Клаудиньо попытался еще раз — Сысуев опять был на месте. Бразильский полузащитник как-то особенно был заряжен в первой половине игры. Зашло в итоге с третьей попытки, да как зашло. Просто элитным обводящим ударом вновь из-за пределов штрафной Клаудиньо закинул мяч в верхний правый угол ворот.
Но дальше и пошло что-то не так. Подопечные Сергея Семака как-то быстро успокоились и решили, что дело сделано. Но оренбуржцы явно считали иначе. Первый звоночек звякнул на 28 минуте об штангу зенитовских ворот после удара уроженца Кубанской Степи Дмитрия Воробьева, решившего повторить трюк Клаудиньо.
В перерыве Андрей Мостовой вышел вместо Педро, который запорол пару моментов в первой половине встречи. Кажется, слишком рано на
Но он хотя бы просто не забил, а вот его соотечественник Нино на старте второго тайма едва не привел гол в свои ворота. Будущий бразильский священник жестко ошибся в своей штрафной, Воробьев мяч подхватил, отыграл на Хорди Томпсона, которого обвиняют в Чили в покушении на убийство, и тот пробил. К счастью, для Сергея Семака Кержаков занял правильную позицию и забрал мяч.
И тут же «Зенит» получил еще один опасный момент у своих ворот. Теперь уже сам Воробьев проверил Кержакова мощным ударом с линии штрафной площади. Голкипер сине-бело-голубых лишь в прыжке сумел выручить родную команду.
Оренбуржцы продолжили давить. Тот же Воробьев на 62 минуте выбежал один на один с Кержаковым, но его в последний момент настиг Нино. Кержаков на свою голову уже сорвался с ленточки к тому моменту. Мяч отскочил к Томпсону, и чилиец пробил в пустой угол. От верного гола всех спас Нино, в подкате выбив мяч и тем самым искупив грехи за предыдущие ошибки.
Было четкое ощущение, что болельщиков на «Газпром Арене» дурят и команды просто поменялись футболками. Настолько не совпадала игра двух спортивных коллективов с их позициями в турнирной таблице.
На 77-й минуте у «Зенита» был шанс немного выдохнуть. Возникла спорная ситуация у штрафной «Оренбурга»: Мантуан бил с правой ноги, и мяч вроде бы попал в руку воспитанника зенитовской академии Данилы Прохина. Тут стоит отметить, что главным судьей матча был петербуржец Владислав Безбородов, но после консультации с видеоарбитром он проявил чудеса непредвзятости и четко постановил: нарушения не было. А ведь буквально в предыдущем матче Семак сокрушался, что на матчи «Зенита» не назначают петербургских судей.
Ближе к концу игры «Зенит» совсем прижался к воротам. Уже в добавленное время «Оренбург» упустил еще один крутой момент сравнять. Нино прервал подачу со штрафного, мяч завис в воздухе, Томпсон хотел пробить с лета, но получился прострел, Оганесян опередил Сергеева, подставив ногу, и тут уже чудеса реакции продемонстрировал Кержаков.
Когда Безбородов объявил об окончании матча, зенитовцы хором выдохнули и пошли сушить насквозь мокрые футболки. Что это было, попытался на послематчевой пресс-конференции объяснить Сергей Семак.
«Матч получился напряженный — два разных тайма. В первом мы играли неплохо, создавали моменты, преимущество было значительным. Во втором тайме стали больше ошибаться, мяч перестал держаться, а грубые ошибки позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Удача была на нашей стороне. Затем мы выровняли игру, справились. Тяжелая трудовая победа, календарь сложный», — заявил главный тренер «Зенита».
При этом он отметил, что не понял решения Безбородова не назначать пенальти за руку Прохина. Но главным неудачником был, конечно, главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия, чья команда по моментам наиграла на победу, а уехала вообще без очков.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»