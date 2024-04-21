Отскочили. «Зенит» провел против «Оренбурга» один из худших матчей сезона

Футбольный клуб «Зенит» в матче 25 тура против «Оренбурга» должен был спокойно брать три очка и продолжать увлекательное путешествие по дороге с облаками к шестому титулу подряд. Но что-то пошло не так, и игра превратилась в триллер, который, впрочем, закончился по-голливудски хорошо.

Особых неожиданностей в стартовом составе не было. Ну разве что вернулся в рамку Михаил Кержаков, Алипа решили поставить слева, а вингеры Педро и Артур вышли одновременно: более чем достаточно для дежурной победы над командой с 12-го места в таблице.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стартовые минуты даже не намекали на то, что в дальнейшем что-то пойдет не так. Одним из первых проверил вратаря гостей Клаудиньо. Бразилец мощно вмазал по мячу левой стопой из-за пределов штрафной, но Николай Сысуев не подвел оренбургскую команду.



Чуть позже Клаудиньо попытался еще раз — Сысуев опять был на месте. Бразильский полузащитник как-то особенно был заряжен в первой половине игры. Зашло в итоге с третьей попытки, да как зашло. Просто элитным обводящим ударом вновь из-за пределов штрафной Клаудиньо закинул мяч в верхний правый угол ворот.

Но дальше и пошло что-то не так. Подопечные Сергея Семака как-то быстро успокоились и решили, что дело сделано. Но оренбуржцы явно считали иначе. Первый звоночек звякнул на 28 минуте об штангу зенитовских ворот после удара уроженца Кубанской Степи Дмитрия Воробьева, решившего повторить трюк Клаудиньо.

В перерыве Андрей Мостовой вышел вместо Педро, который запорол пару моментов в первой половине встречи. Кажется, слишком рано на 18-летнего бразильца возложили столько надежд.

Но он хотя бы просто не забил, а вот его соотечественник Нино на старте второго тайма едва не привел гол в свои ворота. Будущий бразильский священник жестко ошибся в своей штрафной, Воробьев мяч подхватил, отыграл на Хорди Томпсона, которого обвиняют в Чили в покушении на убийство, и тот пробил. К счастью, для Сергея Семака Кержаков занял правильную позицию и забрал мяч.



И тут же «Зенит» получил еще один опасный момент у своих ворот. Теперь уже сам Воробьев проверил Кержакова мощным ударом с линии штрафной площади. Голкипер сине-бело-голубых лишь в прыжке сумел выручить родную команду.

Оренбуржцы продолжили давить. Тот же Воробьев на 62 минуте выбежал один на один с Кержаковым, но его в последний момент настиг Нино. Кержаков на свою голову уже сорвался с ленточки к тому моменту. Мяч отскочил к Томпсону, и чилиец пробил в пустой угол. От верного гола всех спас Нино, в подкате выбив мяч и тем самым искупив грехи за предыдущие ошибки.



Было четкое ощущение, что болельщиков на «Газпром Арене» дурят и команды просто поменялись футболками. Настолько не совпадала игра двух спортивных коллективов с их позициями в турнирной таблице.

На 77-й минуте у «Зенита» был шанс немного выдохнуть. Возникла спорная ситуация у штрафной «Оренбурга»: Мантуан бил с правой ноги, и мяч вроде бы попал в руку воспитанника зенитовской академии Данилы Прохина. Тут стоит отметить, что главным судьей матча был петербуржец Владислав Безбородов, но после консультации с видеоарбитром он проявил чудеса непредвзятости и четко постановил: нарушения не было. А ведь буквально в предыдущем матче Семак сокрушался, что на матчи «Зенита» не назначают петербургских судей.



Ближе к концу игры «Зенит» совсем прижался к воротам. Уже в добавленное время «Оренбург» упустил еще один крутой момент сравнять. Нино прервал подачу со штрафного, мяч завис в воздухе, Томпсон хотел пробить с лета, но получился прострел, Оганесян опередил Сергеева, подставив ногу, и тут уже чудеса реакции продемонстрировал Кержаков.



Когда Безбородов объявил об окончании матча, зенитовцы хором выдохнули и пошли сушить насквозь мокрые футболки. Что это было, попытался на послематчевой пресс-конференции объяснить Сергей Семак.



«Матч получился напряженный — два разных тайма. В первом мы играли неплохо, создавали моменты, преимущество было значительным. Во втором тайме стали больше ошибаться, мяч перестал держаться, а грубые ошибки позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Удача была на нашей стороне. Затем мы выровняли игру, справились. Тяжелая трудовая победа, календарь сложный», — заявил главный тренер «Зенита».

