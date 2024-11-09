«Заговор Израиля». МИД Ирана отверг обвинения в подготовке «покушения» на Трампа

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал «заговором Израиля» обвинения американской стороны в якобы подготовке покушения на избранного президента США Дональда Трампа. Делается это для осложнения отношений между Тегераном и Вашингтоном, считают в министерстве. Обвинения накануне выдвинул Минюст США.

Как сообщается в телеграм-канале МИД Ирана, обвинения в якобы подготовке покушения «безосновательны», министерство отвергает их. «Повторение этого утверждения в настоящее время является отвратительным заговором сионистов и антииранских кругов, чтобы усложнить ситуацию», — говорится в публикации 9 ноября.

Обвинения в подготовке покушения на Трампа выдвинул Минюст США вечером 8 ноября. По информации министерства, убийство готовили спецслужбы Ирана, организатором выступал агент Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархад Шакери. Ему заочно предъявлено обвинение.

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