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Политика «Заговор Израиля». МИД Ирана отверг обвинения в подготовке «покушения» на Трампа

«Заговор Израиля». МИД Ирана отверг обвинения в подготовке «покушения» на Трампа

1 190
6 комментариев

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал «заговором Израиля» обвинения американской стороны в якобы подготовке покушения на избранного президента США Дональда Трампа. Делается это для осложнения отношений между Тегераном и Вашингтоном, считают в министерстве. Обвинения накануне выдвинул Минюст США.

Как сообщается в телеграм-канале МИД Ирана, обвинения в якобы подготовке покушения «безосновательны», министерство отвергает их. «Повторение этого утверждения в настоящее время является отвратительным заговором сионистов и антииранских кругов, чтобы усложнить ситуацию», — говорится в публикации 9 ноября.

Обвинения в подготовке покушения на Трампа выдвинул Минюст США вечером 8 ноября. По информации министерства, убийство готовили спецслужбы Ирана, организатором выступал агент Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархад Шакери. Ему заочно предъявлено обвинение.

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Комментарии
6
Эд Хэммет
1 час
Ну да, между Тегераном и Вашингтоном были такие тёплые отношения, да вот, Израиль всё испортил. Этот юмор для стендаперов сойдёт. Режим аятолл уж совсем оторвался от реальной действительности.
pavel_titov78
2 часа
Ну конечно, обвинение предъявило Минюст США, а виноваты евреи. Все как всегда.
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