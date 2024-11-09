Женщинам Росгвардии предписано носить шляпы вместо пилоток

В России запустили изменение внешнего вида женщин в Росгвардии. Теперь их будут оснащать не пилотками, как до этого, а шляпами. Соответствующее постановление 8 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В описании форменной одежды лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением, <…> абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового (для лиц высшего начальствующего состава - красного) цвета и кокардой», - сказано в постановлении правительства РФ.

И женщинам, и мужчинам предписано носить повседневный синий костюм и синие брюки. Для начальства предусмотрены канты и лампасы.

Финансирование ведомства остается прежним, дополнительных средств на одежду нового формата не предусмотрено.

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