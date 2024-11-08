В одном из ЖК Красногвардейского района неизвестные украли пожарные рукава

В Красногвардейском районе, в ЖК «Охта Хаус» произошло вызывающее хищение. В одном из корпусов исчезло оборудование для пожаротушения, стало известно «Фонтанке» 8 ноября.

По данным «Фонтанки», неизвестные забрали 21 пожарный рукав в одном из корпусов жилого комплекса на улице Бокситогорской.

По данным портала пожарной и промышленной безопасности, хищение пожарных рукавов из многоквартирных домов — распространенная проблема. Впоследствии их могут перепродавать по цене ниже рыночной.