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Общество В одном из ЖК Красногвардейского района неизвестные украли пожарные рукава

В одном из ЖК Красногвардейского района неизвестные украли пожарные рукава

773
2 комментария

В Красногвардейском районе, в ЖК «Охта Хаус» произошло вызывающее хищение. В одном из корпусов исчезло оборудование для пожаротушения, стало известно «Фонтанке» 8 ноября.

По данным «Фонтанки», неизвестные забрали 21 пожарный рукав в одном из корпусов жилого комплекса на улице Бокситогорской.

Управляющая компания немедленно взялась за решение проблемы, размер ущерба подсчитывают.

По данным портала пожарной и промышленной безопасности, хищение пожарных рукавов из многоквартирных домов — распространенная проблема. Впоследствии их могут перепродавать по цене ниже рыночной.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как метростроевец задержал подозреваемого в хищении пожарных гидрантов.

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Пожарные рукава Кража Охта Хаус
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Комментарии
2
Alexander Belov
40 минут
А да этого они украли 21 пожарную жилетку. Теперь комплект
Гость
26 минут
На основании статьи 14.1 КоАП РФ отсутствие пожарных рукавов может быть квалифицировано как грубое нарушение лицензионных требований, создающее угрозу жизни и здоровью граждан. В соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ необходимо возбудить дело об административном правонарушении, исходя из поступивших сведений из СМИ.
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