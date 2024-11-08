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Происшествия Жителей Кировского района встревожило возгорание на Маршала Жукова

Жителей Кировского района встревожило возгорание на Маршала Жукова

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Жителей Кировского района обеспокоило возгорание на проспекте Маршала Жукова вечером 8 ноября. В соцсетях пошли слухи о том, что в мусороприемнике дома якобы произошел взрыв, рядом находился прохожий. Однако в МЧС сообщили «Фонтанке», что ничего особо опасного не произошло, данных о наличии пострадавших нет.

Местные жители начали интересоваться друг у друга, что происходит на Маршала Жукова, 64 к1, около девяти часов вечера. Люди из соседних домов заметили рядом с этим адресом экстренные службы, в том числе пожарных. «Фонтанка» расспросила одного из них, что он видел.

«Мне родители скинули фотку, у нас дом недалеко. Было видно, что там экипажи стоят, как показалось, штук девять. Я вышел, прошелся рядом. Видел на месте полицию. Была открыта дверь мусоропровода, там большой строительный зеленый мешок. Место было огорожено лентой», — поделился с «Фонтанкой» местный житель Дмитрий.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пояснили «Фонтанке», что имело место рядовое событие.

«Мусор в мусоросборнике горел, не более», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о взрыве в мусоропроводе жилого дома на проспекте Энгельса.

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