В Петербурге погибла женщина во время пожара в квартире на Будапештской

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о смерти женщины вечером 8 ноября в результате пожара в доме на Будапештской, 114.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в шесть часов вечера. Пламя успело охватить в квартире совсем небольшую площадь — всего один квадратный метр. Его потушили в течение часа. Однако женщину спасти не удалось.