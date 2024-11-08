В Петербурге погибла женщина во время пожара в квартире на Будапештской

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о смерти женщины вечером 8 ноября в результате пожара в доме на Будапештской, 114.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в шесть часов вечера. Пламя успело охватить в квартире совсем небольшую площадь — всего один квадратный метр. Его потушили в течение часа. Однако женщину спасти не удалось.
К тушению пожара привлекли три единицы техники и 15 пожарных.
В ответ на вопросы «Фонтанки» в МЧС уточнили, что в квартире загорелся матрас.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в Луге погибли отец и сын из-за сигареты в постели.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.