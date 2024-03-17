Отец и его трехлетний сын погибли в пожаре в Луге. Огонь мог вспыхнуть из-за сигареты в постели

При пожаре в частном доме в Луге погибли отец и сын. Предварительная причина возгорания — курение в постели.



Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, деревянный одноэтажный дом загорелся накануне вечером. На месте пожара обнаружили труп 48-летнего мужчины. Кроме того, в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом был госпитализирован его трехлетний сын. Примерно через час мальчик скончался. Известно, что ребенка воспитывал только отец, так как мать умерла пару лет назад.



На месте пожара также обнаружили 43-летнюю подвыпившую хозяйку дома, которая не пострадала. Предположительно, возгорание произошло из-за курения в постели.

