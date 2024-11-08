На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Кадры из космоса

«Роскосмос» показал кадры извержения вулкана Шивелуч. Он выбрасывает столбы пепла на высоту 10-11 км над уровнем моря, их относит к северо-востоку.

Источник: «Роскосмос»

Как отметили в пресс-службе корпорации 8 ноября, извержение началось накануне. За «поведением» Шивелуча наблюдает спутник «Арктика-М».

В поселке Усть-Камчатский, рядом с которым находится вулкан, введен режим повышенной готовности, отменены занятия в детских садах, школах, закрыты спортивные и музыкальные секции.