Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

зап.

 773мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Платные переезды
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Проекты наземного метро
Не клон Вишневского*
Считаем утильсбор
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в передаче взятки генерал-майору Путилову

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в передаче взятки генерал-майору Путилову

1 459
3 комментария

В Петербурге по подозрению в передаче взятки арестован Игорь Виноградов. Под стражей он пробудет минимум до 5 января следующего года, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Задержание произошло накануне. Как писала «Фонтанка», все произошло на Серебристом бульваре, 14, около пяти часов вечера. В федеральный розыск подозреваемого объявили в конце сентября.

Как следует из материалов дела, генерал-майор Денис Путилов получил 10 млн рублей от представителя ИП Чудинова за бонусы при исполнении гособоронзаказа и заключение дальнейших контрактов. Путилов контролировал контракты МО РФ на сумму более 140 млн рублей.

Там же указано, что деньги подозреваемый получил в Пулково днем 28 декабря. И в тот же день повез их к получателю в квартиру на Новолитовской.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Klaustrofobik
1 час
Путилов неувиноват. Оставить под домашним арестом на даче в Биаррице.
Гость
1 час
Отвратительная парочка.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
Новости компаний
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
ТОП 5
Новости компаний
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49