Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в передаче взятки генерал-майору Путилову

В Петербурге по подозрению в передаче взятки арестован Игорь Виноградов. Под стражей он пробудет минимум до 5 января следующего года, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Задержание произошло накануне. Как писала «Фонтанка», все произошло на Серебристом бульваре, 14, около пяти часов вечера. В федеральный розыск подозреваемого объявили в конце сентября.

Как следует из материалов дела, генерал-майор Денис Путилов получил 10 млн рублей от представителя ИП Чудинова за бонусы при исполнении гособоронзаказа и заключение дальнейших контрактов. Путилов контролировал контракты МО РФ на сумму более 140 млн рублей.

Там же указано, что деньги подозреваемый получил в Пулково днем 28 декабря. И в тот же день повез их к получателю в квартиру на Новолитовской.