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Город Об оптимизации уборки листвы рассказал глава Красногвардейского района

Об оптимизации уборки листвы рассказал глава Красногвардейского района

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1 комментарий

Во время прямого интернет-эфира 8 ноября глава Красногвардейского района Андрей Хорт ответил на вопрос от местных жителей о горах листвы — например, на проспекте Энергетиков. Он объяснил, что централизованный сбор для нескольких участков помогает оптимизировать работу.

Скопление листвы на проспекте Энергетиков, 30 к.5

«Фактически объект благоустройства получился, да, — пошутил Хорт, посмотрев на фотографию от автора вопроса про гору листвы. — Думаю, за пару дней мы это уберем. И постараемся сделать так, чтобы этого больше не повторилось никогда».

Вместе с тем он рассказал, что раньше уборка листвы и снега осложнялась разделением территорий между разными ответственными организациями: это и муниципалитеты, и районное жилищное агентство, и управляющие компании, и ЖКС, и комитет по благоустройству. Сейчас администрация Красногвардейского района постаралась ситуацию изменить.

«Порой где-то зоны ответственности [были] размыты. А еще было интересно, что они друг дружке со своей территории перекидывали то листву, то снег: не наше. Сейчас под предводительством всего района, конечно, коммуникация отлажена», — сказал Хорт.

Сейчас листву начали собирать централизованно, в паре мест для общего вывоза. Такая же практика будет и во время уборки снега зимой.

По фотографии от жителей Красногвардейского района можно заметить, что большая часть листвы в «горе» на Энергетиков, 30 к.5 не упакована в мешки. Перевозить ее в таком виде на утилизацию экологичнее, чем c упаковкой в мешки.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о конфликте в Московском районе Петербурга из-за уборки листвы.

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Комментарии
1
McGillavry
5 минут
Чтобы это не повторилось никогда просто надо вырубить все деревья.
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