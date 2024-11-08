Догнать и перегнать Илона Маска. Петербургские производители дронов осваивают ближний космос и присматриваются к Луне

Источник: «Геоскан»







5 ноября с космодрома Восточный ракета «Союз-2.1б» вывела на околоземную орбиту 55 космических аппаратов. Среди них были и разработки петербургских производителей дронов — «Геоскана» и «СТЦ». О том, из-за чего Россия все сильнее отстает от США и Китая в освоении космоса, какое безобразие Илон Маск творит на орбите и зачем туда стремится российский частный бизнес, представители компаний рассказали в ходе форума «Национальная технологическая революция 20.35», который прошел в Петербурге 7-8 ноября.

Петербургские компании приступили к освоению космоса сравнительно недавно, поэтому пока скорее тестируют технологии, но еще не извлекают коммерческую выгоду. Так, «СТЦ» запустила первые два космических аппарата в 2022 году, они уже сошли с орбиты, сообщил в ходе круглого стола «Ближний космос» начальник научно-технического центра по космическим системам и комплексам ООО «СТЦ» Евгений Космодемьянский.

Три спутника, которые отправились на орбиту в 2023 году, сейчас занимаются отработкой радиотехнического мониторинга, то есть ловят радиосигналы с Земли и пытаются определить их источник. В порядке эксперимента была распознана, к примеру, американская метеостанция. Также они учатся маневрировать и координироваться друг с другом. 5 ноября с космодрома Восточный стартовали еще четыре радиотехнических аппарата, аппарат зондирования Земли в оптическом диапазоне, а также платформа, оснащенная звездным датчиком (прибор в составе космического аппарата, предназначенный для определения ориентации. — Прим. ред.). На Земле у «СТЦ» развернуто шесть антенных пунктов, с которых управляют космическими аппаратами, а также три станции для приема информации из космоса.

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Следующий запуск спутников «СТЦ» запланирован на весну 2025 года, там будут радиотехнические и радиолокационные аппараты, сообщил Евгений Космодемьянский. Впрочем, своего космодрома у компании нет, и летать пока приходится на «попутных запусках» Роскосмоса.

ООО «Специальный технологический центр» является создателем беспилотников «Орлан-10», специализируется на разработке системы идентификации дронов, системы обработки и анализа телеметрической информации на основе Big Data, а также стационарных аппаратно-программных комплексов приёма и обработки радиосигналов в широкой полосе частот. Производитель в последний раз раскрывал отчетность в 2020 году. Тогда выручка составила 11,8 млрд рублей, чистая прибыль — 530,5 млн рублей. В числе его крупных заказчиков — МЧС, Росгвардия, региональные управления МВД. Помимо беспилотных систем, компания специализируется на спутниковых решениях, защите информации и военной технике.

В перспективе спутниковые группировки «СТЦ» на орбите будут заниматься радиотехническим мониторингом, вести наблюдения за поверхностью Земли в оптическим диапазоне и с помощью радиолокации, а также заниматься научными исследованиями. Партнерами выступают российские вузы.

«Геоскан» начал разработку спутниковой платформы в 2021 году, а в 2022-м в космос отправился первый малый космический аппарат «Геоскан-Эдельвейс». Он стал одним из самых известных в мире радиолюбительских аппаратов, передающих фотографии Земли из космоса, а также вошел в топ-25 спутников по количеству принятых пакетов данных международной радиолюбительской сетью SatNOGS, рассказывала компания.

«Геоскан», основанный в 2010 году, изначально ориентировался на гражданский сегмент и продвигал внедрение беспилотных технологий для инвентаризации сельхозугодий, лесного хозяйства, а также мониторинга состояния дорог и хода строительства. Компания производит как сами коптеры, так и сдает их в аренду и предоставляет услуги аэрофотосъемки, создания 3D-модели городов. Среди заказчиков — Росреестр, различные вузы, власти регионов и муниципальных образований. В 2023 году выручка составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 206,6 млн рублей.

В ходе запуска 5 ноября на орбиту отправились пять наноспутников, созданных на базе платформы «Геоскан 3U». Как сообщали в компании, каждый аппарат состоит из трех юнитов размером 100х100х100 мм. Один юнит заполнен служебными системами, которые позволяют управлять аппаратом с Земли и пересылать на землю фото и видео из космоса. Остальные два заказчики смогут использовать по своему усмотрению. Сейчас партнерами «Геоскана» стали вузы, которые смогут использовать спутники для обучения и проведения научных исследований.

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Зачем бизнес идет в космос

Представители «Геоскана» и «СТЦ» назвали три основные причины, которые побудили их осваивать космические технологии. Во-первых, такую задачу перед бизнесом ставит государство. «Мы сейчас значительно отстаем, к сожалению, причем отставание увеличивается как от США, так и от Китайской Народной Республики», — заявил советник генерального директора «Геоскана» Андрей Ионин. «Россия, к сожалению, не на первом месте», — согласился Евгений Космодемьянский. В своей презентации он привел статистику запуска космических аппаратов за последние четыре года. Со значительным преимуществом (8723 штуки) лидирует США. На втором месте Китай (571) и Великобритания (395). Россия лишь на 4-м месте с 270, хотя за счет последнего запуска 5 ноября это количество уже увеличилось. «Не быть лидером в космосе — значит потерять государственную независимость», поэтому развитие космических технологий — не прихоть, а государственная задача, подчеркнул Евгений Космодемьянский.









Во-вторых, у бизнеса уже есть практически все необходимое. По словам Андрея Ионина, для освоения ближнего космоса не нужны специальные технологии, достаточно земных, в том числе отработанных в сфере беспилотной авиации. Обладая компетенциями в других сферах, можно за два-три года войти на этот рынок, что и доказала компания «Геоскан», отметил он. «Есть технологии, есть возможности, есть мозги и есть люди, которые могут придумать сервисы. Стартовые комплексы есть и ждут. Остается перейти в практическое русло», — согласился директор Технопарка «Ленполиграфмаш» Денис Старковский.

В-третьих, у космических сервисов уже есть потребитель в лице крупных корпораций, считает Андрей Ионин. А раз спрос гарантирован, то бизнесу даже не нужны деньги государства. «Если у вас нет денег, значит, вы просто неправильно сформулировали проект и не нашли ваших инвесторов», — подчеркнул он. По словам Евгения Космодемьянского, в ближайшей перспективе будут востребованы такие космические услуги как широкополосный интернет по типу Starlink, радиолокация и дистанционное зондирование земли. «Участок на даче не так просто снять из космоса, чтобы это была не просто картинка, а документ», — сказал он.

Сейчас космос воспринимается скорее как услуга, считает генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Вадим Медведев. Пока человечество не может позволить себе сверхдальние полеты, но вовсю ставит вопрос о том, какую пользу космические технологии могут принести в обычной жизни.

Чтобы «взорвать» рынок, государству достаточно отменить стандарты, разработанные для пилотируемой космонавтики, для спутников на низких орбитах. Это в разы снизит инвестиционные барьеры и ускорит разработку. Во-вторых, государство могло бы дать предпринимателям доступ к «чулану технологий», накопленных с 1950-х годов. «Лежит, не используется, заросло пылью и паутиной, а на самом деле — это ценные технологии, которые можно использовать», — пояснил он свою метафору. Помимо этого, государство как регулятор должно установить правила игры.

Двуликий Маск

Значительная часть дискуссии была посвящена феномену Илона Маска и уроках, которые могла бы извлечь из его деятельности российская космическая отрасль. Андрей Ионин назвал фигуру американского предпринимателя противоречивой. По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к тому, что Илон Маск «де-факто, а может быть, и де-юре» возглавит Национальный космический совет. Это будет хорошо для России, поскольку, глубоко разбираясь в предмете, Маск будет заинтересован в кооперации. К примеру, чтобы проект «Артемида» (американская программа исследования Луны, возглавляемая космическим агентством НАСА. — Прим. ред.) стал «общечеловеческим», — пояснил Андрей Ионин.

С другой стороны, выведя на орбиту спутники Starlink, Маск «использует общечеловеческую собственность в личных корыстных целях». «Это безобразие», — заявил Андрей Ионин. Впрочем, по его мнению, скоро монополии придет конец. Глобализация заканчивается, все государства стремятся к суверенитету, особенно во всем, что касается критических технологий, считает советник главы «Геоскана». «Модель Starlink в новом миропорядке не работает. Понятно, что она не будет оказывать услуги в России, Индии и Китае, из Бразилии его пытаются выбросить, а скоро выбросят из других стран», — заявил специалист.

Но у американского предпринимателя есть чему поучиться. Его ноу-хау, по мнению Андрея Ионина, заключается не в каких-то технологиях, а в том, что он создал «КБ полного цикла». К этому стремится и «Геоскан», отметил он.

Евгений Космодемьянский высказал мнение, что космический рывок США можно объяснить тем, что в команде Илона Маска, вероятно, «много русских», а его успех может стать стимулом для российских предпринимателей и ученых. «Его мировой посыл хорошо ложится на русскую душу», — подчеркнул он.

Догнать и перегнать

Отставание России в космической сфере объясняется тем, что в отрасли был системный кризис, и он до сих пор не преодолен, а существующая организационная модель российской космонавтики, сосредоточенная вокруг госкорпорации, неэффективна, считает Андрей Ионин.

Государство готово дать бизнесу шанс себя проявить. «Принято решение поддержать частные компании и позволить создавать продукты и сервисы», — отметил руководитель космической программы «Фонда НТИ» Юрий Кривущенко. По его словам, отмена избыточных ГОСТов, о которой просит бизнес, сейчас обсуждается. Также выделяются гранты на научные исследования, которые помогли бы удешевить космические технологии.

Но чтобы вернуться на первое место, ближнего космоса мало, надо реализовывать мегапроекты, считает Евгений Космодемьянский. «Мечтания 60-х сильно не хватает. Когда Маск говорит о том, чтобы заселить Марс, он очень цепляет», — отмечает он. Нужно думать и об освоении дальнего космоса, добавил Космодемьянский.

Сама «СТЦ» решила «помечтать» про Луну, где тоже хватает практических задач. «Надо сделать навигацию на Луне, снять со всех сторон, [сделать] карты лунные, широкополосный интернет обеспечить на Луне, чтобы, как один из наших собственников говорит, из гостиницы на Луне посылать фоточки и видео на Землю», — сказал он.

Евгений Космодемьянский даже продемонстрировал на слайде проект космического аппарата для дистанционного зондирования Луны, над которым работает «СТЦ». Правда, с наскока решить задачу пока не получается, признал он. «И навигация на Луне сложнее — нет ГЛОНАССа, на который можно опереться. <…> Связь с Луны дальше, да и попасть на Луну не очень просто», — сказал он.