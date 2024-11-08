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Общество МВД депортировало из России 20 тысяч мигрантов

МВД депортировало из России 20 тысяч мигрантов

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8 комментариев

МВД РФ завершило кампанию «Нелегал-2024» и заявило о депортации 20 тысяч нелегальных мигрантов с территории страны. Цифры привела официальный представитель ведомства Ирина Волк 8 ноября.

Как рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, в ходе ежегодной операции было выявлено 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Заведено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе о незаконном пересечении госграницы, незаконном обороте оружия, наркотиков и психотропных веществ.

Мероприятие ежегодно проводится МВД, ФСБ и Росфинмониторингом, добавила Волк.

Активно обсуждать миграционную политику в России начали после теракта в «Крокусе» в Москве 22 марта этого года. Погибло более 140 человек, пострадали около 550. Уже приняты законы, ужесточающие ответственность за организацию незаконной миграции, — сроки теперь увеличены до 15 лет.

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Комментарии
8
El&na
35 минут
Депортация за наш счет? А никого это не смущает? Может лучше поработать над тем, чтобы они тут вообще не оказались изначально?!
VKuser1708951
50 минут
Осталось еще порядка 7 миллионов + миллионы уже купившие паспорта. Это сколько столетий их вывозить, даже если приток остановится?
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