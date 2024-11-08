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Общество В Петербурге арестовали мужчину, спрятавшего убитого приятеля в диван

В Петербурге арестовали мужчину, спрятавшего убитого приятеля в диван

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Подозреваемому в убийстве знакомого, тело которого нашли в диване на проспекте Народного Ополчения, предъявили обвинение. Петербургский суд отправил мужчину под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу 8 ноября.

Страшная находка была обнаружена 3 октября в одной из квартир дома 63. По версии следствия, убийству предшествовал конфликт двух мужчин, во время которого один нанес другому не менее четырех ударов ножом. 33-летний пострадавший скончался на месте, после чего оставшийся в одиночестве приятель спрятал его тело в диван. Убийство могло произойти еще 18 сентября после совместного распития спиртного, указывает ГУ МВД по городу и области.

По данному факту возбудили уголовное дело. 13 октября злоумышленнику заочно предъявили обвинение, а после объявили в федеральный розыск. 6 ноября подозреваемый в преступлении был задержан, им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Ход и результаты расследования по уголовному делу контролируются прокуратурой.

Ранее «Фонтанка» писала, что труп мужчины обнаружили в квартире на первом этаже, где проживает 40-летняя петербурженка. 3 октября в полицию обратилась ее сестра, которая не могла попасть в гости к родственнице. Дверь была заперта изнутри, после ее вскрытия жильцы почувствовали неприятный запах, источник которого нашли в диване.

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