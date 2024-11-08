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Город «Техника стоит, а посмотреть ее нельзя». Петербуржцы пожаловались на ограниченный формат выставки трофеев

«Техника стоит, а посмотреть ее нельзя». Петербуржцы пожаловались на ограниченный формат выставки трофеев

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14 комментариев

Жители Петербурга, которые не успели посмотреть на плененное под Курском и в зоне СВО украинское вооружение, рассказали «Фонтанке», что выставка якобы не работает уже четыре дня. Власти говорят, что к полноценному формату все вернется уже завтра.

«Выставка закрыта четвертый день, и когда ее откроют — нет никакой информации. Техника стоит, а по факту посмотреть и узнать у участников СВО о ней возможности у граждан нет. Люди ходят по кругу и смотрят только через заграждения», — сетует Карина.

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Доступ к трофейной военной технике, выставленной на территории парка «Россия — моя история», будет восстановлен для граждан в полном объеме 9 ноября, об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. С 5 числа доступ был ограничен «в связи с проведением организационных мероприятий» — перед техникой выставили ограждения. Возможность подойти поближе, сфотографировать и потрогать трофеи появится снова уже завтра с 10 утра.

На данный момент выставка открыта, со стороны Ленинградского военного округа ограничения для посетителей нет, отметили в пресс-службе военного ведомства.

Торжественная церемония открытия состоялась в День народного единства. На мероприятии присутствовали губернатор Александр Беглов, врио командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. О том, с каким настроением на мероприятие пришли петербуржцы, читайте здесь.

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Комментарии
14
Отец Родной
1 час
Когда у бюджетников выходной будет, тогда и откроют
blackcatwhitecat
36 минут
Вот жильцы дома, наверно, рады, что у них перед окнами сгрузили эти железки, и вокруг них еще и ходят толпы по кругу
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