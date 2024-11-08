Козочки из Ленобласти вновь отправились на северокорейские луга

Из Ленобласти в КНДР отправили третью партию племенных животных. Северокорейские фермы пополнятся 150 российскими козами, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона.

Животных ждет долгий путь до Восточной Азии. Сначала их довезут на автотранспорте до Приморья, а оттуда на поезде — прямиком в КНДР.

«Ветеринарный контроль агроэкспорта обеспечивает Госветслужба Всеволожского района», — поясняют в администрации Ленобласти.

Напомним, что в августе 47-й регион отправил в Северную Корею 432 элитные российские козочки и 15 козликов. В свою очередь КНДР заинтересовалась тем, чтобы привозить свои яблоки в Россию. На переговорах, которые прошли в июне текущего года, обе стороны заявили о большом потенциале «для расширения торгового взаимодействия» в сфере поставок.