Новак рассказал, как экономика России отреагировала на повышение ключевой ставки

После повышения ключевой ставки инфляция замедлилась до 8%, заявил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме 8 ноября. Его слова передает РИА Новости.
По словам Новака, пиковая инфляция в России была в июле — на уровне 9,2% год к году. На 1 ноября она составляет уже 8%. Дает результаты ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ключевой ставки.
По итогам 2024 года рост экономики РФ прогнозируется на уровне 3,9%, добавил он.
ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых 25 октября. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг.
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