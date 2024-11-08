Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

зап.

 773мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Считаем утильсбор
Новый вице-губернатор в Смольном
Проект «Образование»
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Финансы Новак рассказал, как экономика России отреагировала на повышение ключевой ставки

Новак рассказал, как экономика России отреагировала на повышение ключевой ставки

320
Написать комментарий

После повышения ключевой ставки инфляция замедлилась до 8%, заявил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме 8 ноября. Его слова передает РИА Новости.

По словам Новака, пиковая инфляция в России была в июле — на уровне 9,2% год к году. На 1 ноября она составляет уже 8%. Дает результаты ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ключевой ставки.

По итогам 2024 года рост экономики РФ прогнозируется на уровне 3,9%, добавил он.

ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых 25 октября. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
То есть, они хотят, чтобы не было предложения товаров и услуг. Однако!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
Новости компаний
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
Новости компаний
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
ТОП 5
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55