Новак рассказал, как экономика России отреагировала на повышение ключевой ставки

После повышения ключевой ставки инфляция замедлилась до 8%, заявил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме 8 ноября. Его слова передает РИА Новости.

По словам Новака, пиковая инфляция в России была в июле — на уровне 9,2% год к году. На 1 ноября она составляет уже 8%. Дает результаты ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ключевой ставки.