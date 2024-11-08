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Город «Горьковскую» закроют на вход в эти выходные. Рассказываем, как добраться до ближайших станций

«Горьковскую» закроют на вход в эти выходные. Рассказываем, как добраться до ближайших станций

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2 комментария

Станцию метро «Горьковская» закроют на вход 9 и 10 ноября. Временные ограничения связаны с капитальным ремонтом эскалатора, сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Пассажирам напоминают, что от «Горьковской» до ближайших станций метро можно доехать наземным транспортом. Так, до станции «Петроградская» ходят автобусы № 46, 76 и трамвай № 40, до «Выборгской» — автобусы № 14, 230, до «Чкаловской» — автобус № 14, до «Спортивной» — автобус № 230. 

«Начиная с 11 ноября вестибюль будет работать в прежнем режиме, введенном с 21 октября текущего года на период ремонтных работ», — поясняют в комтрансе. 

Это значит, что с понедельника вход в вестибюль будет закрыт с 8:10 до 9:50, а с 17:00 до 19:00 вход будет ограничен.

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Комментарии
2
Klaustrofobik
1 час
Горьковская ведь проходила не так давно капитальный ремонт и модернизацию? Уже всё? Как китайский автопром?
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