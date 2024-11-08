«Горьковскую» закроют на вход в эти выходные. Рассказываем, как добраться до ближайших станций

Станцию метро «Горьковская» закроют на вход 9 и 10 ноября. Временные ограничения связаны с капитальным ремонтом эскалатора, сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Пассажирам напоминают, что от «Горьковской» до ближайших станций метро можно доехать наземным транспортом. Так, до станции «Петроградская» ходят автобусы № 46, 76 и трамвай № 40, до «Выборгской» — автобусы № 14, 230, до «Чкаловской» — автобус № 14, до «Спортивной» — автобус № 230.

«Начиная с 11 ноября вестибюль будет работать в прежнем режиме, введенном с 21 октября текущего года на период ремонтных работ», — поясняют в комтрансе.

Это значит, что с понедельника вход в вестибюль будет закрыт с 8:10 до 9:50, а с 17:00 до 19:00 вход будет ограничен.