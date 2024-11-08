Сбежавшие из лаборатории в Южной Каролине обезьяны не переносят болезней, сообщили в полиции

Обезьяны, сбежавшие из лаборатории в штате Южная Каролина в США, не переносят болезней и не подвергались испытаниям, заявили в местном департаменте полиции, пишут РИА Новости. Однако контактировать с ними все же не стоит, добавили там же.

В числе сбежавших приматов — молодые самки весом около 3 кг. Из-за возраста и размера они никогда не подвергались испытаниям. В лаборатории Alpha Genesis подтвердили, что животные слишком молоды, чтобы переносить болезни.

Граждан, заметивших обезьян, просят немедленно связаться с полицией и не контактировать с приматами, добавили в полицейском департаменте.

О побеге группы приматов стало известно накануне. Сообщалось, что 40 обезьян сбежали из лаборатории Alpha Genesis, где проводятся исследования головного мозга животных.