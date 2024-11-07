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Общество Из исследовательского центра в Южной Каролине сбежало 40 подопытных обезьян

Из исследовательского центра в Южной Каролине сбежало 40 подопытных обезьян

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12 комментариев

В Южной Каролине в США из исследовательского центра сбежало 40 подопытных обезьян. Полиция пытается поймать животных с помощью ловушек и тепловизионных камер, пишет NBC News в четверг, 7 ноября.

Известно, что приматы сбежали из лаборатории института Alpha Genesis в городе Йемасси. Ученые одного из крупнейших центров по изучению нечеловекообразных обезьян в Штатах проводят на животных исследования головного мозга. В основном в Alpha Genesis работают с макаками и капуцинами. Были ли приматы заражены вирусами — не уточняется. 

Однако жителям округа Бофорт посоветовали закрыть окна и двери в домах. Также им запретили как-либо контактировать с обезьянами.  

По данным издания, подопытные Alpha Genesis сбегают из центра не в первый раз. В 2016 году из исследовательской лаборатории пропало 19 обезьян. Как позже выяснилось, они скрылись в зоопарке института.

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Комментарии
12
Cashmare
1 час
а это событие никак не коррелирует с очередным появлением "гостей" в комментах? тем более, что сбегают не первый раз
Абрикосов
1 час
началось? ))) как в 12 обезьян будет? )))
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