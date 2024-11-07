Из исследовательского центра в Южной Каролине сбежало 40 подопытных обезьян

В Южной Каролине в США из исследовательского центра сбежало 40 подопытных обезьян. Полиция пытается поймать животных с помощью ловушек и тепловизионных камер, пишет NBC News в четверг, 7 ноября.

Известно, что приматы сбежали из лаборатории института Alpha Genesis в городе Йемасси. Ученые одного из крупнейших центров по изучению нечеловекообразных обезьян в Штатах проводят на животных исследования головного мозга. В основном в Alpha Genesis работают с макаками и капуцинами. Были ли приматы заражены вирусами — не уточняется.