Из исследовательского центра в Южной Каролине сбежало 40 подопытных обезьян

В Южной Каролине в США из исследовательского центра сбежало 40 подопытных обезьян. Полиция пытается поймать животных с помощью ловушек и тепловизионных камер, пишет NBC News в четверг, 7 ноября.
Известно, что приматы сбежали из лаборатории института Alpha Genesis в городе Йемасси. Ученые одного из крупнейших центров по изучению нечеловекообразных обезьян в Штатах проводят на животных исследования головного мозга. В основном в Alpha Genesis работают с макаками и капуцинами. Были ли приматы заражены вирусами — не уточняется.
Однако жителям округа Бофорт посоветовали закрыть окна и двери в домах. Также им запретили как-либо контактировать с обезьянами.
По данным издания, подопытные Alpha Genesis сбегают из центра не в первый раз. В 2016 году из исследовательской лаборатории пропало 19 обезьян. Как позже выяснилось, они скрылись в зоопарке института.
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