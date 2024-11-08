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Общество К охране резиденции Трампа приступила собака-робот. Видео

К охране резиденции Трампа приступила собака-робот. Видео

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4 комментария

Территорию вокруг резиденции избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде патрулирует собака-робот. Об этом стало известно в пятницу, 8 ноября, из сообщения NBC News.

Повышенные меры безопасности ввели в поместье Трампа после его победы на президентских выборах. На дежурстве также находятся вооруженные катера береговой охраны.

NBC уточняет, что робособаки часто используются американскими правоохранительными органами при выполнении задач по обеспечению безопасности.

Выборы в США проходили 5 ноября. По последним данным CNN, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226. Президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост главы государства 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Комментарии
4
Отец Родной
33 минуты
Тю, какая невидаль. У нас собаки умеют в комментариях лаять, а не это вот все
Mies
27 минут
Собачку, Владимиром назвали?
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