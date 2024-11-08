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Власть Сохранением и укреплением традиционных ценностей в России может заняться МВД

Сохранением и укреплением традиционных ценностей в России может заняться МВД

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12 комментариев

В России полиция может заняться сохранением и укреплением традиционных ценностей. Соответствующий проект указа президента размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В официальном документе уточняется, что МВД России в будущем, возможно, будет отвечать еще и за «осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Дополнение предлагается внести в один из пунктов положения о Министерстве внутренних дел России, утвержденного указом президента РФ от 21 декабря 2016 года.

В августе текущего года Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, разделяющие традиционные российские ценности, могут рассчитывать на гуманитарную поддержку. В июне 2024 года в Минюсте заявили, что за понятием «традиционные ценности» планируется закрепить четкое определение, которое будет зафиксировано в Толковом словаре русского языка.

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МВД Традиционные ценности
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Комментарии
12
ДЕД
28 минут
Полиция нравов? Как мило... А список традиционных ценностей что из себя представляет? Чтоб не нарушить...
Гость
36 минут
А нетрадиционными ценностями будет заниматься росгвардия или фсб?
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