Сохранением и укреплением традиционных ценностей в России может заняться МВД

В России полиция может заняться сохранением и укреплением традиционных ценностей. Соответствующий проект указа президента размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В официальном документе уточняется, что МВД России в будущем, возможно, будет отвечать еще и за «осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Дополнение предлагается внести в один из пунктов положения о Министерстве внутренних дел России, утвержденного указом президента РФ от 21 декабря 2016 года.

В августе текущего года Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, разделяющие традиционные российские ценности, могут рассчитывать на гуманитарную поддержку. В июне 2024 года в Минюсте заявили, что за понятием «традиционные ценности» планируется закрепить четкое определение, которое будет зафиксировано в Толковом словаре русского языка.