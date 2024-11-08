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Общество Генерал Плугин проверил, как петербургские полицейские работают в Мариуполе

Генерал Плугин проверил, как петербургские полицейские работают в Мариуполе

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12 комментариев

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Роман Плугин провел смену личного состава сводного отряда петербургской полиции, несущего службу в Мариуполе. Об этом рассказали 8 ноября в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что с 2022 года петербургские полицейские «оказывают содействие своим коллегам в этом регионе по охране общественного порядка и профилактике преступлений».

Генерал Плугин в ходе командировки «проверил организацию несения службы, бытовые условия и поздравил личный состав сводного отряда с наступающим праздником сотрудника органов внутренних дел», добавили в главке.

В июле «Фонтанка» рассказывала, как полицейские из Петербурга во время пожара в Мариуполе спасли трех детей.

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Комментарии
12
Евгений СПб
1 час
Норм работают - мародёрят полицаи)
282768225
1 час
Плугин- езжай обратно в Москву!
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