Генерал Плугин проверил, как петербургские полицейские работают в Мариуполе

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Роман Плугин провел смену личного состава сводного отряда петербургской полиции, несущего службу в Мариуполе. Об этом рассказали 8 ноября в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что с 2022 года петербургские полицейские «оказывают содействие своим коллегам в этом регионе по охране общественного порядка и профилактике преступлений».