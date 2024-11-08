Генерал Плугин проверил, как петербургские полицейские работают в Мариуполе

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Роман Плугин провел смену личного состава сводного отряда петербургской полиции, несущего службу в Мариуполе. Об этом рассказали 8 ноября в пресс-службе ведомства.
Там напомнили, что с 2022 года петербургские полицейские «оказывают содействие своим коллегам в этом регионе по охране общественного порядка и профилактике преступлений».
Генерал Плугин в ходе командировки «проверил организацию несения службы, бытовые условия и поздравил личный состав сводного отряда с наступающим праздником сотрудника органов внутренних дел», добавили в главке.
В июле «Фонтанка» рассказывала, как полицейские из Петербурга во время пожара в Мариуполе спасли трех детей.
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