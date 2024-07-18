Полицейские из Петербурга во время пожара в Мариуполе спасли трех детей

Четверо полицейских из Петербурга спасли в Мариуполе во время пожара в доме мать и трех её маленьких детей. Правоохранители находятся в Донецкой Народной Республике в служебной командировке, сообщает 18 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возгорание в многоэтажке полицейские заметили во время патрулирования. Один из жильцов у подъезда дома сообщил, что в одной из квартир дома остались маленькие дети.



Сотрудники вошли в задымленный подъезд, поднялись на этаж и на руках вынесли троих напуганных малышей. Также они помогли выйти на улицу двум пожилым людям и организовали эвакуацию других жильцов.