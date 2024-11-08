«Прирожденный бомбардир». Мадуро сравнил Путина с Роналду

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил Владимира Путина с португальским футболистом Криштиану Роналду. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем telegram-канале.

«Он — прирожденный бомбардир. Прирожденный бомбардир, как и Криштиану, у него нюх бомбардира», — отметил глава Венесуэлы.

Напомним, Роналду 39 лет, он пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и призер Лиги наций. Признан лучшим нападающим в марте 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Осенью этого года бомбардир забил 900-й гол в карьере. Сделал он это в матче группового этапа Лиги наций против команды Хорватии. Таким образом, он стал первым в мире футболистом, преодолевшим эту планку. «Фонтанка» писала, что Роналду получит специальную награду за 140 голов, забитых в Лиге чемпионов УЕФА.