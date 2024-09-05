Роналду забил 900-й гол в карьере. Он первый в мире футболист, преодолевший эту отметку

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере. Сделал он это в матче группового этапа Лиги наций против команды Хорватии. Таким образом, он стал первым в мире футболистом, преодолевшим эту планку.



После первого тайма счет 2:1 в пользу сборной Португалии.



Роналду 39 лет, он пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и призер Лиги наций. Признан лучшим нападающим в марте 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На втором месте после Роналду по количеству забитых голов - чехословацкий нападающий Йозеф Бицан, в копилке которого около 800 мячей.

