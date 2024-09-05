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    Роналду забил 900-й гол в карьере. Он первый в мире футболист, преодолевший эту отметку

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    2 комментария

    Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере. Сделал он это в матче группового этапа Лиги наций против команды Хорватии. Таким образом, он стал первым в мире футболистом, преодолевшим эту планку.

    После первого тайма счет 2:1 в пользу сборной Португалии.

    Роналду 39 лет, он пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и призер Лиги наций. Признан лучшим нападающим в марте 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На втором месте после Роналду по количеству забитых голов - чехословацкий нападающий Йозеф Бицан, в копилке которого около 800 мячей.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Роналду получит специальную награду за 140 голов, забитых в Лиге чемпионов УЕФА.

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    Комментарии 2

    28031359705 Сен 2024 в 23:51
    А Пеле с его мучениями перед ТЫСЯЧНЫМ годом?
    +0−0
    Сила в Правде!!05 Сен 2024 в 23:49
    а это потому что он католик.
    +0−0
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