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Общество Политика «Калифорния готова драться»: губернатор Гэвин Ньюсом созывает специальную сессию для защиты штата от действий Трампа

«Калифорния готова драться»: губернатор Гэвин Ньюсом созывает специальную сессию для защиты штата от действий Трампа

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5 комментариев

Губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом, яростный критик избранного, 47-го по счету, президента Дональда Трампа, в четверг призвал законодателей созвать специальную сессию в конце 2024 года, чтобы защитить прогрессивную политику штата в области изменения климата, репродуктивных прав и иммиграции в преддверии очередного президентства республиканца. Об этом 8 ноября сообщает CNN.

Этот шаг возрождает кампанию сопротивления Калифорнии консервативной политике, которую лидеры демократов штата начали во время первой администрации Трампа.

«Свободы, которыми мы дорожим в Калифорнии, находятся под угрозой — и мы не будем сидеть сложа руки», — сказал в своем заявлении Ньюсом, который, как сообщается, имеет политические амбиции. «Калифорния уже сталкивалась с этим вызовом, и мы знаем, как на него ответить. Мы готовы бороться в судах и сделаем всё необходимое, чтобы обеспечить калифорнийцам поддержку и ресурсы, необходимые для процветания».

«Калифорния готова драться», — написал губернатор в соцсети X.

Другие губернаторы-демократы тоже настороженно относятся к возможной политике избранного президента: больше всего противоречий вызывает возможный план Трампа по массовой депортации нелегальных мигрантов.

Губернатор Массачусетса Мора Хили и губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи уже заявили, что не позволят полиции участвовать в депортации мигрантов.

5 ноября в США прошли выборы президента страны. 47-м главой Штатов выбрали Дональда Трампа. По данным CNN, Трамп набрал 295 голосов, а Камала Харрис — 226. Ее поражение Байден объяснил вступлением в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. После оглашения результатов выборов Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой.

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Гэвин Ньюсом Калифорния Дональд Трамп
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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
44 минуты
В России уже тромб оторвался бы. Или в окно...
Гость
52 минуты
Надеюсь, новая администрация упечёт его в дурку.
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