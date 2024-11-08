«Калифорния готова драться»: губернатор Гэвин Ньюсом созывает специальную сессию для защиты штата от действий Трампа

Губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом, яростный критик избранного, 47-го по счету, президента Дональда Трампа, в четверг призвал законодателей созвать специальную сессию в конце 2024 года, чтобы защитить прогрессивную политику штата в области изменения климата, репродуктивных прав и иммиграции в преддверии очередного президентства республиканца. Об этом 8 ноября сообщает CNN.

«Свободы, которыми мы дорожим в Калифорнии, находятся под угрозой — и мы не будем сидеть сложа руки», — сказал в своем заявлении Ньюсом, который, как сообщается, имеет политические амбиции. «Калифорния уже сталкивалась с этим вызовом, и мы знаем, как на него ответить. Мы готовы бороться в судах и сделаем всё необходимое, чтобы обеспечить калифорнийцам поддержку и ресурсы, необходимые для процветания».

Другие губернаторы-демократы тоже настороженно относятся к возможной политике избранного президента: больше всего противоречий вызывает возможный план Трампа по массовой депортации нелегальных мигрантов.

Губернатор Массачусетса Мора Хили и губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи уже заявили, что не позволят полиции участвовать в депортации мигрантов.

5 ноября в США прошли выборы президента страны. 47-м главой Штатов выбрали Дональда Трампа. По данным CNN, Трамп набрал 295 голосов, а Камала Харрис — 226. Ее поражение Байден объяснил вступлением в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. После оглашения результатов выборов Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой.