Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

облачно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 770мм 89%
Подробнее
1 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Считаем утильсбор
Новый вице-губернатор в Смольном
Промышленный Петербург
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Как Петербург украсят к Новому году
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Ставку снизили до 4,5%. Но не в России

Ставку снизили до 4,5%. Но не в России

838
7 комментариев

Федеральная резервная система США (ФРС) снизила ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5–4,75% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора 7 октября.

Инфляция в США в сентябре замедлилась до минимальных с февраля 2021 года 2,4%. В ФСР отметили, что уровень инфляции всё еще выше 2% — целевой уровень инфляции в США. Тем не менее регулятор считает, что риски, связанные с ростом цен и занятостью, примерно сбалансированы.

Это уже второе снижение ставки в США за осень — в сентябре регулятор понизил ставку на 50 базисных пунктов. До этого, с июля 2023 года по сентябрь 2024-го, ставка в США была на уровне 5,25–5,5%. Это максимальный уровень более чем за 20 лет.

Следующее заседание по ставке состоится 17–18 декабря.

О том, как на победу Дональда Трампа на выборах в США отреагировали рынки, в том числе — как укрепились рубль и доллар и почему пострадал немецкий автопром, читайте в тексте «Фонтанки».

Тем временем в России ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых 25 октября. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ФРС США Ставка Инфляция
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Отец Родной
33 минуты
Не является ли совпадением то, что на западе внезапно кончились мозги, с тем, что все российские чинуши отправили на запад своих спиногрызов?
Отец Родной
58 минут
Наконец то! Благодаря Трампу теперь каждый рассеянин может взять дешёвую ипотеку!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55