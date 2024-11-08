Ставку снизили до 4,5%. Но не в России

Федеральная резервная система США (ФРС) снизила ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5–4,75% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора 7 октября.
Инфляция в США в сентябре замедлилась до минимальных с февраля 2021 года 2,4%. В ФСР отметили, что уровень инфляции всё еще выше 2% — целевой уровень инфляции в США. Тем не менее регулятор считает, что риски, связанные с ростом цен и занятостью, примерно сбалансированы.
Это уже второе снижение ставки в США за осень — в сентябре регулятор понизил ставку на 50 базисных пунктов. До этого, с июля 2023 года по сентябрь 2024-го, ставка в США была на уровне 5,25–5,5%. Это максимальный уровень более чем за 20 лет.
Следующее заседание по ставке состоится 17–18 декабря.
О том, как на победу Дональда Трампа на выборах в США отреагировали рынки, в том числе — как укрепились рубль и доллар и почему пострадал немецкий автопром, читайте в тексте «Фонтанки».
Тем временем в России ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых 25 октября. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.