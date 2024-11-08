Ставку снизили до 4,5%. Но не в России

Инфляция в США в сентябре замедлилась до минимальных с февраля 2021 года 2,4%. В ФСР отметили, что уровень инфляции всё еще выше 2% — целевой уровень инфляции в США. Тем не менее регулятор считает, что риски, связанные с ростом цен и занятостью, примерно сбалансированы.

Это уже второе снижение ставки в США за осень — в сентябре регулятор понизил ставку на 50 базисных пунктов. До этого, с июля 2023 года по сентябрь 2024-го, ставка в США была на уровне 5,25–5,5%. Это максимальный уровень более чем за 20 лет.