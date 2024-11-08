Гвоздики и «Интернационал». «Товарищи комсомольцы» в Петербурге отметили годовщину Октябрьской революции

Вечером 7 ноября покраснела Петроградская набережная — в толпе у легендарного крейсера замелькали красные пятна бутонов и шарфиков КПРФ. Традиционная акция коммунистов началась в 18:00 в Нахимовском сквере — оттуда толпа двинулась с гвоздиками к «Авроре», запевая «Интернационал». Кто в военной форме, кто — одетый по-молодежному. К слову, хватало в рядах коммунистов и тех, кому на вид не больше двадцати.

Ноябрьский ветер раскачивал флаги Союза, в толпе то и дело звучало «товарищи комсомольцы». Хвалили Великий Октябрь за лучшую в мире медицину и систему образования, в общем — за те блага, «на которые потом ориентировался весь мир». Из сумки одного из коммунистов выглядывал Сталин — на полосе газеты, свернутой в трубочку.