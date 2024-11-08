В Ленинградском зоопарке выдра Мишель резвится после купания. Посмотрите, как это мило

Выдра Мишель, живущая в Ленинградском зоопарке, рада любой погоде. Ее не смущает отсутствие тепла и солнца. Она в хорошем настроении, несмотря ни на что, резвится и вытирается после купания. Милыми кадрами 7 ноября поделился зоопарк.

Выдры любят плавать даже в холодной воде. Благодаря шерсти, состоящей из остевых волосков и мягкого подшерстка, животные не мерзнут.

«Остевые расположены так близко друг к другу, что во время плавания зверька ни одна капля воды не проникает к подшерстку, который остается сухим и помогает сохранять тепло», — уточнили в зоопарке.

Шубка у выдр поистине богатая. На один ее квадратный сантиметр приходится 40 тысяч волос. В то время как у человека на голове на одном квадратном сантиметре в среднем расположено около 300 волос.