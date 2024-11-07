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Политика «Если мы решим остаться травоядными, то плотоядные победят». Макрон прокомментировал победу Трампа на выборах

«Если мы решим остаться травоядными, то плотоядные победят». Макрон прокомментировал победу Трампа на выборах

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1 комментарий

Европе следует отказаться от своей «травоядной» природы и перейти к более «всеядному» подходу. Такую аналогию привел президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя победу Дональда Трампа в выборах президента США, пишет Politico в четверг, 7 ноября.

«Для меня все просто. Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим остаться травоядными, то плотоядные победят, и мы станем для них рынком», — сказал Микрон лидерам европейских стран во время встречи в Будапеште.

Также на встрече выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что результаты выборов в США изменили «статус-кво» в отношении Украины. «Результаты президентских выборов в США создают совершенно новую реальность не только в Европе, но и в мире», – сказал Сийярто.

Напомним, что 5 ноября в США прошли выборы президента страны. 47-м главой Штатов выбрали Дональда Трампа. По данным CNN, Трамп набрал 295 голосов, а Камала Харрис — 226. Трампа уже поздравили Джо Байден и Камала Харрис.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
6 минут
вроде венгры никогда не отличались рабским поведением. хотя может я и ошибаюсь...
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