«Если мы решим остаться травоядными, то плотоядные победят». Макрон прокомментировал победу Трампа на выборах

Европе следует отказаться от своей «травоядной» природы и перейти к более «всеядному» подходу. Такую аналогию привел президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя победу Дональда Трампа в выборах президента США, пишет Politico в четверг, 7 ноября.

«Для меня все просто. Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим остаться травоядными, то плотоядные победят, и мы станем для них рынком», — сказал Микрон лидерам европейских стран во время встречи в Будапеште.

Также на встрече выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что результаты выборов в США изменили «статус-кво» в отношении Украины. «Результаты президентских выборов в США создают совершенно новую реальность не только в Европе, но и в мире», – сказал Сийярто.