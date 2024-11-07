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Политика Финансы «Как священная корова»: Путин рассказал, на чем держится могущество США

«Как священная корова»: Путин рассказал, на чем держится могущество США

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17 комментариев

Доллар как священная корова, которой поотшибали рога и не моют вымя. Такое сравнение 7 ноября озвучил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мне бы казалось, чего бы ни происходило, доллар как священная корова, его нельзя было трогать, — нет, взяли своими руками рога поотшибали, вымя не моют, а наоборот, эксплуатируют почем зря», — сказал Путин. Он подчеркнул, что на долларе на данный момент держится всё могущество Америки.

Помимо этого, президент РФ сказал, что Россия не отказывается от доллара. Владимир Путин заявил, что нашей стране отказали в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. По его мнению, это глупость властей США.

Владимир Путин во время заседания поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Америки. О том, как российский лидер охарактеризовал Трампа, читайте здесь.

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Комментарии
18
Игорь Протасов
50 минут
У него сегодня бенефис?
В д. Гадюкино - дожди.
21 минута
Лучше бы рассказал, почему не держится могущество РФ. Про могущество США и так все известно, достаточно в любой обменник зайти, или просто в пока не отключенный интернет.
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