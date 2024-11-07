«Шотландский поцелуй» водителей на проспекте Большевиков попал на видео

Записью с видеорегистратора поделилась с «Фонтанкой» 7 ноября транспортная компания «Интерлайн». На кадрах видно, как развивался конфликт двух водителей на проспекте Большевиков, о котором сообщалось ранее .

Камера зафиксировала, как водитель автобуса подходит к впереди стоящему автомобилю «Джили», чтобы пообщаться с тем, кто сидит за рулем. Как ранее писала «Фонтанка», поводом для словесного конфликта стали разные взгляды на скоростной режим и средний палец в окне.

Владелец белой машины вышел из салона, и склока перешла в активную фазу. Водитель автобуса предупредил о том, что регистратор ведет съемку, но молодого человека это не смутило. Завершил драку тот самый «шотландский поцелуй», от которого собственник легковой упал на асфальт.