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Происшествия «Шотландский поцелуй» водителей на проспекте Большевиков попал на видео

«Шотландский поцелуй» водителей на проспекте Большевиков попал на видео

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4 комментария

Записью с видеорегистратора поделилась с «Фонтанкой» 7 ноября транспортная компания «Интерлайн». На кадрах видно, как развивался конфликт двух водителей на проспекте Большевиков, о котором сообщалось ранее.

Камера зафиксировала, как водитель автобуса подходит к впереди стоящему автомобилю «Джили», чтобы пообщаться с тем, кто сидит за рулем. Как ранее писала «Фонтанка», поводом для словесного конфликта стали разные взгляды на скоростной режим и средний палец в окне.

Владелец белой машины вышел из салона, и склока перешла в активную фазу. Водитель автобуса предупредил о том, что регистратор ведет съемку, но молодого человека это не смутило. Завершил драку тот самый «шотландский поцелуй», от которого собственник легковой упал на асфальт.

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Комментарии
4
Панкихой
25 минут
Дикую шерсь уволить и завести уголовку.
Слава России!
1 минута
сошлись аул VS калхоз
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