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Происшествия «Шотландский поцелуй» или средний палец. На Большевиков водители легковушки и автобуса искали правду на дороге

«Шотландский поцелуй» или средний палец. На Большевиков водители легковушки и автобуса искали правду на дороге

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4 комментария

Петербургский автомобилист рассказал, что получил удар от водителя автобуса за утреннюю «медлительность». Деталями способа «придачи ускорения» 30-летний пострадавший поделился в беседе с «Фонтанкой» 7 ноября.

С его слов, потасовка произошла сегодня около 8 часов утра на проспекте Большевиков. «Я не так быстро ехал, как ему хотелось. Он ехал сзади, сигналил, это заказной автобус, не рейсовый. Потом он подошел к моей машине на светофоре, когда уже стояли в пробке, попросил меня выйти и ударил головой по моим зубам (такой удар называют „шотландским поцелуем“, — прим.ред.)», — делится своей версией наш собеседник.

Автомобилист предположил, что разозлить водителя автобуса могло то, что он начинал движение не синхронно со светофором, загорающимся «зеленым». «Один раз, второй раз (сигналил. — Прим. ред.). <…> По его логике, я должен был вплотную ехать к машинам», — сказал он.

Горожанин уже написал заявление в полицию и обратился в травмпункт. Медики зафиксировали у него ушиб и ссадину на верхней губе, сейчас он наблюдается у зубного врача.

«Фонтанка» обратилась в транспортную компанию «Интерлайн», которая обслуживает указанный автобус, с просьбой предоставить версию другой стороны. Там, со ссылкой на слова своего сотрудника, указали, что он действительно делал автомобилисту «звуковые замечания», но в ответ увидел средний палец. Когда водитель подошел к автомобилю и попросил оппонента «быть внимательнее», на него якобы набросились с кулаками.

«В целях самообороны, в конце концов, водитель наносит ответный удар и немедленно уходит в автобус», — добавили в компании, пообещав предоставить кадры с видеорегистратора.

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Комментарии
4
pavel_titov78
6 минут
Если я правильно понял, водитель автобуса хамил на дороге, нарушал ПДД, а когда его послали, то пошёл на разборки? Редкостный д.....б.
Отец Родной
7 минут
Мало того, что тормозной, так ещё и крыса и стукач.. Сколько их на дорогах ....
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