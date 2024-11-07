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Происшествия Упавшего на рельсы «Электросилы» поместили в реанимацию

Упавшего на рельсы «Электросилы» поместили в реанимацию

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2 комментария

Пассажир Петербургского метрополитена получил тяжелые травмы при падении на пути станции «Электросила» 7 ноября. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 34-летний мужчина помещен в отделение реанимации.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в 11:48. У него диагностированы закрытый перелом правого бедра, множественные ушибы и рваные раны конечностей.

Утром 7 ноября мужчина упал на рельсы с платформы «Электросилы» и столкнулся с прибывающим поездом. «Фонтанка» показывала последствия.

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Комментарии
2
Гость
57 минут
Там же станция закрытого типа... разве не так?
Гость
34 минуты
Заводской, сразу видно...она не закрытая
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