Упавшего на рельсы «Электросилы» поместили в реанимацию

Пассажир Петербургского метрополитена получил тяжелые травмы при падении на пути станции «Электросила» 7 ноября. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 34-летний мужчина помещен в отделение реанимации.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в 11:48. У него диагностированы закрытый перелом правого бедра, множественные ушибы и рваные раны конечностей.

Утром 7 ноября мужчина упал на рельсы с платформы «Электросилы» и столкнулся с прибывающим поездом. «Фонтанка» показывала последствия.