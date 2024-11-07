Показываем последствия столкновения человека и поезда в метро Петербурга

Падению пассажира на пути станции петербургского метро «Электросила» предшествовало его столкновение с поездом. Чем это обернулось для состава, 7 ноября показал читатель «Фонтанки».

Источник: читатель «Фонтанки»







Как рассказал читатель, у головного вагона разбиты два лобовых стекла. Последствия для мужчины, которого сотрудники метро возвращали на платформу 7 ноября, уточняются. В пресс-службе метрополитена сообщали, что его передали медикам.

В отличие от происшествия на «Спортивной», где с платформы шагнул засмотревшийся в телефон пассажир, случившееся на станции «Электросила» нельзя назвать следствием невнимательности. Известно также, что на пути мужчину не толкали.