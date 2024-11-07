Показываем последствия столкновения человека и поезда в метро Петербурга

Падению пассажира на пути станции петербургского метро «Электросила» предшествовало его столкновение с поездом. Чем это обернулось для состава, 7 ноября показал читатель «Фонтанки».
Как рассказал читатель, у головного вагона разбиты два лобовых стекла. Последствия для мужчины, которого сотрудники метро возвращали на платформу 7 ноября, уточняются. В пресс-службе метрополитена сообщали, что его передали медикам.
В отличие от происшествия на «Спортивной», где с платформы шагнул засмотревшийся в телефон пассажир, случившееся на станции «Электросила» нельзя назвать следствием невнимательности. Известно также, что на пути мужчину не толкали.
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