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Происшествия Показываем последствия столкновения человека и поезда в метро Петербурга

Показываем последствия столкновения человека и поезда в метро Петербурга

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10 комментариев

Падению пассажира на пути станции петербургского метро «Электросила» предшествовало его столкновение с поездом. Чем это обернулось для состава, 7 ноября показал читатель «Фонтанки».

Как рассказал читатель, у головного вагона разбиты два лобовых стекла. Последствия для мужчины, которого сотрудники метро возвращали на платформу 7 ноября, уточняются. В пресс-службе метрополитена сообщали, что его передали медикам.

В отличие от происшествия на «Спортивной», где с платформы шагнул засмотревшийся в телефон пассажир, случившееся на станции «Электросила» нельзя назвать следствием невнимательности. Известно также, что на пути мужчину не толкали.

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Комментарии
10
aprahka
1 час
Странно,если человек падает,то падает сразу вниз по крутой траектории.Но,как можно умудриться разбить два стекла?Если только разбежаться..
Дядя Бо
28 минут
Но как?
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