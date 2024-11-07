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Технологии На российских заводах боятся внедрять роботов. Минпромторг будет исправлять ментальность аудитом

На российских заводах боятся внедрять роботов. Минпромторг будет исправлять ментальность аудитом

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13 комментариев

Руководители российских заводов боятся внедрять роботов в производственные процессы. Об этом 7 ноября сообщил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Александр Львов на II Русском экономическом форуме в Челябинске.

По словам Львова, начальникам производств проще найти и трудоустроить нескольких живых работников, чем связываться с роботами. «Это, может, будет грубо звучать, но ментальность руководителей предприятий, которые боятся внедрить робота. Им проще найти на рынке трех рабочих, которые будут делать эти операции. Но наша задача — эту историю переломить», — объяснил Львов.

Представитель Минпромторга отметил, что решение такому устаревшему подходу есть. Он предлагает направлять на заводы группы аудита, которые помогут руководству оптимизировать производственные процессы и объяснят, что с роботами работа будет эффективней.

К тому же Львов напомнил, что согласно майскому Указу президента РФ Владимира Путина в целях развития страны числится роботизация. В документе, подписанном главой государства, говорится, что к 2030 году Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

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Минпромторг Аудит Роботы Заводы
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Комментарии
13
Рострелли
47 минут
Ну и правильно. Любой Гундяев скажет, что роботы - это бесовщина. Не наше это, не традиционное. Кстати, в эпоху развивающегося капитализма в Европе рабочие со спецом ломали механизмы, чтобы избежать сокращений.
михаил.ру
1 час
бояться роботов, это прям 19 век!!!
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