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Политика Байден подтвердил свое обещание мирно передать власть Трампу

Байден подтвердил свое обещание мирно передать власть Трампу

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2 комментария

Президент США Джозеф Байден подтвердил свое обещание мирно передать власть Дональду Трампу. Об этом он сказал на выступлении по итогам президентских выборов в четверг, 7 ноября, пишет РИА Новости.

«Я заверил его [Трампа], что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей», — сказал Байден.

Байден отметил, что американцы могут доверять избирательной системе в стране. По словам действующего президента Штатов, она прозрачная и честная. И он принимает выбор американского народа, который они сделали.

«Мы сможем окончательно закрыть вопрос о честности американской избирательной системы. Она честная, справедливая и прозрачная, и ей можно доверять независимо от исхода», — подчеркнул президент США. 

Напомним, что 5 ноября в США прошли выборы президента страны. 47-м главой Штатов выбрали Дональда Трампа. По данным CNN, Трамп набрал 295 голосов, а Камала Харрис — 226. Ее поражение Байден объяснил вступлением в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. После оглашения результатов выборов Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой.

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Комментарии
2
Dmitry_700
57 минут
Потому что совершенно не важно, кто является фронтменом Системы и не важно, какая партия главенствует в Сенате и Конгрессе.
ixform
1 час
спасибо за службу я надеюсь нам это поможет противостоять коммунистам
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