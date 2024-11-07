Байден подтвердил свое обещание мирно передать власть Трампу

Президент США Джозеф Байден подтвердил свое обещание мирно передать власть Дональду Трампу. Об этом он сказал на выступлении по итогам президентских выборов в четверг, 7 ноября, пишет РИА Новости.

«Я заверил его [Трампа], что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей», — сказал Байден.

Байден отметил, что американцы могут доверять избирательной системе в стране. По словам действующего президента Штатов, она прозрачная и честная. И он принимает выбор американского народа, который они сделали.

«Мы сможем окончательно закрыть вопрос о честности американской избирательной системы. Она честная, справедливая и прозрачная, и ей можно доверять независимо от исхода», — подчеркнул президент США.

Напомним, что 5 ноября в США прошли выборы президента страны. 47-м главой Штатов выбрали Дональда Трампа. По данным CNN, Трамп набрал 295 голосов, а Камала Харрис — 226. Ее поражение Байден объяснил вступлением в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. После оглашения результатов выборов Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой.