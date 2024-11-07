ChatGPT получил новый адрес

Вероятно, «бросовое» имя обошлось ему примерно в 15,5 миллиона долларов, пишет 7 ноября издание. Это одна из самых дорогих доменных сделок в истории. Как будет использоваться приобретение, помимо дублирующего адреса для ChatGPT, в компании не раскрывают.

Но, как писала «Фонтанка», недавно OpenAI представила поисковую систему, которая могла бы конкурировать не только с Google, но и с решениями своего партнера и инвестора — Microsoft. Попробовать поиск уже сегодня могут пользователи ChatGPT Plus и Team, а со временем доступ к нему появится у всех пользователей, в том числе в бесплатной версии.