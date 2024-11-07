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Общество ChatGPT получил новый адрес

ChatGPT получил новый адрес

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3 комментария

Основатель ChatGPT (OpenAI) Сэм Альтман купил домен Chat.com за рекордную сумму. Теперь чат-бот открывается с нового адреса, пишет Der Spigel.

Вероятно, «бросовое» имя обошлось ему примерно в 15,5 миллиона долларов, пишет 7 ноября издание. Это одна из самых дорогих доменных сделок в истории. Как будет использоваться приобретение, помимо дублирующего адреса для ChatGPT, в компании не раскрывают.

Но, как писала «Фонтанка», недавно OpenAI представила поисковую систему, которая могла бы конкурировать не только с Google, но и с решениями своего партнера и инвестора — Microsoft. Попробовать поиск уже сегодня могут пользователи ChatGPT Plus и Team, а со временем доступ к нему появится у всех пользователей, в том числе в бесплатной версии.

ChatGPT также можно установить поисковиком по умолчанию в Google Chrome — поставив расширение. А также он был интегрирован в операционную систему новых Apple iPhone.

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Комментарии
3
Ганс-Дитрих Геншер
45 минут
с ру адресов и не работает, только через иноземный впн)
Гость
22 минуты
Ага, ещё не хватало чтоб у меня в операционке посторонний мозг резвился.
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