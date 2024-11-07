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Происшествия В Шебекино дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом, ранена женщина. Гладков показал фото

В Шебекино дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом, ранена женщина. Гладков показал фото

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1 комментарий

В Шебекино беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой многоэтажный дом. Об этом 7 ноября сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его сведениям, в результате атаки пострадала женщина: ее с осколочными ранениями шеи и ноги доставили в городскую больницу Белгорода на скорой. В двух квартирах выбиты стекла в окнах, повреждены внутренняя отделка и стены.

Также в результате ещё трёх атак ВСУ с помощью БПЛА и одного боеприпаса выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены инфраструктурный объект (не уточняется, какой. — Прим. ред.) и легковой автомобиль, добавил глава региона.

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ПО ТЕМЕ
Обстрел Шебекино Атака беспилотников БПЛА Белгородская область Дроны Вячеслав Гладков Многоквартирный дом ВСУ
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Комментарии
1
ixform
24 минуты
Ранена женщина, Гладков показал фото кота отдельные части тел лежат в разных ещё местах и разрушен гараж
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