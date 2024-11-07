В Шебекино дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом, ранена женщина. Гладков показал фото

В Шебекино беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой многоэтажный дом. Об этом 7 ноября сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова







По его сведениям, в результате атаки пострадала женщина: ее с осколочными ранениями шеи и ноги доставили в городскую больницу Белгорода на скорой. В двух квартирах выбиты стекла в окнах, повреждены внутренняя отделка и стены.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова







Также в результате ещё трёх атак ВСУ с помощью БПЛА и одного боеприпаса выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены инфраструктурный объект (не уточняется, какой. — Прим. ред.) и легковой автомобиль, добавил глава региона.