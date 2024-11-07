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Политика Президент Германии отправил в отставку трех министров из правящей коалиции. Их преемники уже выбраны

Президент Германии отправил в отставку трех министров из правящей коалиции. Их преемники уже выбраны

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3 комментария

В правительстве Германии произошли кадровые перестановки. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку трех министров из Свободной демократической партии (СвДП), которая вместе с «зелеными» и Социал-демократической партией входит в правящую коалицию, пишет газета Süddeutsche Zeitung в четверг, 7 ноября.

Свои должности покинут министр финансов Кристиан Линднер, министр образования Беттину Старк-Ватцингер и министр юстиции Марко Бушман. Известно, что об увольнении министров попросил президента Германии канцлер Олаф Шольц. 

«Конец светофора (коалиция по цветам партий) — это освобождение для нашей страны. Конец самопровозглашенной „коалиции прогресса“, которая большими шагами вела Германию к экономической пропасти, был более чем назревшим», — сообщили сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель в социальной сети X. 

Отмечается, что новым министром финансов Штайнмайер назначил советника канцлера Олафа Шольца Йорга Кукиса, а министром юстиции — бывшего министра транспорта Фолькера Виссинга. Министерство образования, в свою очередь, возглавит экс-министр сельского хозяйства от «зеленых» Джем Оздемир. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что после сообщения об увольнении министра финансов Шольц заявил, что Линднер 3 года блокировал принятие решений коалиции, в связи с чем «нет больше никакого доверия для дальнейшего сотрудничества». К тому же канцлер обвинил Линднера в распаде правящей коалиции: «Слишком часто федеральный министр блокировал нерелевантные законы, слишком часто он использовал недалекую партийную политическую тактику, слишком часто он подрывал мое доверие». 

Теперь досрочные выборы в парламент Германии могут пройти в марте 2025 года.

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Комментарии
3
Гость
44 минуты
То ли дело на Украине! На Украине выборов не будет - и точка.
Гость
19 минут
Как то все посыпалось вдруг
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