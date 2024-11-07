Утилизационный сбор на иномарки в РФ: что изменилось в 2024 году и на сколько вырос платеж

Источник: alexal /istockphoto.com







С 1 октября этого года утилизационный сбор в РФ на автомобили стал рассчитываться по новой ставке и платеж взлетел до небес. Мало того, и дальше каждый год он будет расти еще на 10–20%, вплоть до 2030-го. Как сумма утильсбора изменилась и будет трансформироваться до 2030 года, кто обязан платить утильсбор, а кому полагаются льготы — в материале «Фонтанки».

Что такое утильсбор и зачем он нужен?

Утилизационный сбор ввели в 2012 году и взимают при регистрации транспортных средств, включая автомобили и прицепы. Разрабатывали его с таким прицелом, чтобы не только покрывал расходы на утилизацию старых машин, но и стимулировал производителей автомобилей и импортеров к улучшению экологических характеристик своей продукции, а покупателей — менять морально устаревшие экземпляры на новые, с более жесткими экологическими нормами.

На фоне экспансии в Россию китайского автопрома утильсбор стал играть своего рода и охранную грамоту для отечественного автомобиля: к 2030 году покупка автомобиля, ввезенного из-за рубежа, станет экономически нецелесообразной.

За какую машину можно не платить утильсбор?

Уплатить утилизационный сбор нужно за постановку на учет любого автомобиля, вне зависимости от страны его происхождения.

Кто платит утильсбор?

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» видит четыре категории плательщиков:

— Импортеры, которые ввозят машины из-за кордона;

– Производители автомобилей, собранных в РФ;

— Покупатели, если утильсбор за машину по каким-то причинам ранее не заплатил продавец.

Рассчитывать сумму сбора следует самостоятельно — никакая организация на эти подвиги и расчеты не уполномочена.

В каких случаях сбор все-таки можно не платить?

Ситуаций, при которых утильсбор за автомобиль можно не платить, совсем мало, и они весьма специфические. И касаются автомобилей, которые:

– принадлежат беженцам, участникам программы по добровольному переселению или вынужденным переселенцам;

– принадлежат дипломатическим представительствам или международным организациям с привилегиями и иммунитетом, а также их сотрудникам;

– старше 30 лет;

– моложе трех лет и находятся под таможенной процедурой на территории Особой экономической зоны в Калининградской области;

– ввезены в РФ временно.

Как рассчитывали утильсбор до изменений?

Утилизационный сбор, как определяет постановление правительства № 1291,

рассчитывали по формуле: Сумма утильсбора = Базовая ставка (БС)*Коэффициент.

Тот же документ устанавливал и базовую ставку, в зависимости от вида транспортного средства:

— для легковушек БС равна 20 тысячам рублей,

— для грузовиков — 150 тысячам рублей;

— для самоходных машин и прицепов — 172,5 тысячи рублей.

Коэффициенты также установлены постановлением и зависят от объема двигателя автомобиля и его возраста.

Пример

Как рассчитать сумму утильсбора (СУ) для легковушки младше 3 лет, если рабочий объем двигателя не более 3500 куб. см?

Коэффициент для такого автомобиля составлял 0,17. СУ=3,4 тысячи рублей.

Если машина старше 3 лет, какая будет СУ?

Для таких автомобилей К=0,26. СУ=5,2 тысячи рублей.

Что изменилось с 1 октября 2024 года и кого это касается?

Сентябрьское постановление правительства с 1 октября 2024 года повысило ставки утильсбора для иномарок и ввело прогрессивную шкалу его ежегодной индексации вплоть до 2030 года. Как следует из документа, с октября сумма сбора подскочила на 80% и еще на 10–20% будет прирастать ежегодно в ближайшие пять лет.

Изменения касаются всех, кто приобретает иномарку и рассчитывает ее продать на территории РФ. И не имеет значения, кто везет машину из-за кордона - компания или рядовой гражданин. Не имеет значения и категория транспортного средства: иномарка для целей уплаты утильсбора это суть и легковой автомобиль, и автобус, и прицеп, и даже дорожно-строительная техника.

Кого индексация утильсбора не касается?

Граждане, кто за границей приобретает иномарку для себя, могут выдыхать: до 2030 года для новых машин с объемом двигателя до 3 литров коэффициент останется равным 0,17 и 0,26 — для машин старше 3 лет. Не изменится и СУ — 3,4 и 5,2 тысячи рублей соответственно. Но при одном условии: если машину не будут перепродавать в течение одного года. Если все же владелец поменяется, утильсбор пересчитают и потребуют разницу доплатить.

Как вырастет сумма утильсбора для иномарок с объемом двигателя до 2 литров?

По статистике, самые популярные на рынке РФ новые иномарки с объемом двигателя 1–2 литра. До 1 октября 2024 года за такую машину, ввезенную для перепродажи, следовало заплатить 306 тысяч рублей утильсбора.

После дня “Ч” сумма платежа выросла в 1,8 раза, до 556,2 тысячи рублей (для этой категории К=27,81).

С 1 января 2025 года платеж станет еще в 1,2 раза больше - 667,4 тысячи рублей (К=33,37).

На сколько из-за повышения утильсбора подорожают популярные в России китайские автобренды, “Фонтанка” подробно подсчитала тут.