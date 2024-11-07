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Город В Колпино благоустроили пространство у Ижорского пруда за 155,4 млн рублей

В Колпино благоустроили пространство у Ижорского пруда за 155,4 млн рублей

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3 комментария

В Колпино в начале ноября торжественно открыли благоустроенное пространство между Заводским проспектом и бульваром Трудящихся, у Ижорского пруда. Работы провел местный муниципалитет за 155,4 миллиона рублей.

Обновлённый зелёный участок стал продолжением прогулочной зоны сквера на Раумской и набережной вдоль улицы Жени Стасюк. Современные качели, лежаки, скамейки, фотозона, спортивные и детские площадки появились на территории рядом с домами №58 по Заводскому проспекту и №33 по бульвару Трудящихся.

Здесь оборудовали спуски к пруду, проложили новые дорожки, убрали старые и высадили молодые деревья и кусты. На детских площадках установили скалодромы, карусели, горки и балансиры. Для взрослых — несколько новых столов для настольного тенниса и тренажёры.

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Проект благоустройства был реализован по заказу местной администрации МО Колпино. Тендер разыгрывали с начальной ценой в 158,7 миллионов рублей. Победитель предложил выполнить всё необходимое за 155,4 миллиона. Согласно контракту, все работы по благоустройству должны быть завершены к январю 2025 года.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о завершении работ по благоустройству в сквере Расула Газаматова в Калининском районе Петербурга.

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Комментарии
3
282693251
12 минут
Как раз,вовремя Новый год на дворе!
Отец Родной
33 минуты
А могли за эти деньги выкопать два новых пруда и построить небольшой городок
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