Бронзовые «Журавли» приземлились в сквере Расула Гамзатова

Новое общественное пространство расположилось на площади около трех гектаров. Его создали в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь создали зоны отдыха для детей и взрослых, установили два детских игровых комплекса и канатную конструкцию, проложили мощеные пешеходные дорожки. Частью общественного пространства стали и противотанковые бетонные надолбы, которые остались здесь со времен Великой Отечественной войны — здесь проходила линия обороны блокадного Ленинграда. В сквере появилось уличное освещение, видеонаблюдение, авто- и велопарковки. Также здесь было высажено 248 деревьев и более 6 тысяч кустарников.

Год назад, в честь 100-летия Расула Гамзатова, скверу было присвоено его имя. А сегодня на церемонию открытия приехала дочь поэта — Салихат Гамзатова. Вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым она возложила цветы к монументу «Журавли» и противотанковым надолбам.

«Открытие сквера его имени в таком городе, как Петербург, — это очень почетно и значимо для всех почитателей творчества Расула Гамзатова. Установленный здесь памятник „Журавли“ — наверное, лучший памятник отцу», — говорит Салихат Гамзатова.

Она рассказала, что Расул Гамзатов неоднократно бывал в Ленинграде — Петербурге, его стихи говорят о любви к городу и о том, как глубоко он прочувствовал трагедию блокады Ленинграда.