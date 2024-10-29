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Город Бронзовые «Журавли» приземлились в сквере Расула Гамзатова

Бронзовые «Журавли» приземлились в сквере Расула Гамзатова

Сквер Расула Гамзатова открыли после завершения благоустройства в Калининском районе Петербурга, на улице Руставели. Центральным элементом стала бронзовая композиция «Журавли», посвященная творчеству поэта.

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3 комментария

Новое общественное пространство расположилось на площади около трех гектаров. Его создали в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь создали зоны отдыха для детей и взрослых, установили два детских игровых комплекса и канатную конструкцию, проложили мощеные пешеходные дорожки. Частью общественного пространства стали и противотанковые бетонные надолбы, которые остались здесь со времен Великой Отечественной войны — здесь проходила линия обороны блокадного Ленинграда. В сквере появилось уличное освещение, видеонаблюдение, авто- и велопарковки. Также здесь было высажено 248 деревьев и более 6 тысяч кустарников.

Год назад, в честь 100-летия Расула Гамзатова, скверу было присвоено его имя. А сегодня на церемонию открытия приехала дочь поэта — Салихат Гамзатова. Вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым она возложила цветы к монументу «Журавли» и противотанковым надолбам.

«Открытие сквера его имени в таком городе, как Петербург, — это очень почетно и значимо для всех почитателей творчества Расула Гамзатова. Установленный здесь памятник „Журавли“ — наверное, лучший памятник отцу», — говорит Салихат Гамзатова.

Она рассказала, что Расул Гамзатов неоднократно бывал в Ленинграде — Петербурге, его стихи говорят о любви к городу и о том, как глубоко он прочувствовал трагедию блокады Ленинграда.

«Памятник „Журавли“, установленный здесь, — дань уважения великому поэту, чье творчество и сегодня вдохновляет людей всех поколений», — добавил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Комментарии
3
263888271
1 час
Жду комментариев, почему это плохо и неправильно. Просто любопытно
Evil Dogooder
1 минута
Надо бы сходить, посмотреть. Очень надеюсь, что сделано всё хорошо, в последний раз (давно) когда там проходил мимо, только столбы с фонарями торчали из перепаханной земли. А так-то давно пора, а то сколько лет стоял этот сквер сугубо в качестве "так называемого": просто кусок диких зарослей.
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