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Происшествия «Обещали 30, дали 5». Подростка в Петербурге обвиняют в теракте после поджога сотовых вышек

«Обещали 30, дали 5». Подростка в Петербурге обвиняют в теракте после поджога сотовых вышек

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4 комментария

Колпинский районный суд арестовал до 4 января 2025 года петербургского школьника, обвиняемого в теракте после поджога оборудования сотовых вышек. Горело в двух местах.

Как полагает следствие, подросток в конце октября и начале ноября поджег две сотовые вышки: одну на улице Понтонной, вторую — на Тверской. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

Поджоги школьник совершил за деньги, но оговоренную сумму увидел не всю. Договорились на 30 тысяч рублей, но получил только 5 тысяч.

«Фонтанка» писала про него накануне. Обвиняемый — 14-летний юноша, ученик одной из школ в Петербурге. О том, как собирался идти на дело, подросток рассказал двум сверстникам. Сообщил и о награде, которую ему пообещали в телеграм-канале. Бутылку с розжигом и жвачку купил за пару часов до поджога.

Следователи на месте полыхавших сотовых вышек нашли емкость с остатками жидкости. Возбуждено дело по статье 205 УК РФ.

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Комментарии
4
Гость
21 минута
495 мамка доложит
твой отец ля
1 час
маме с папой привет. воспитали настоящего чудака
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