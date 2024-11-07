«Обещали 30, дали 5». Подростка в Петербурге обвиняют в теракте после поджога сотовых вышек

Колпинский районный суд арестовал до 4 января 2025 года петербургского школьника, обвиняемого в теракте после поджога оборудования сотовых вышек. Горело в двух местах.

Как полагает следствие, подросток в конце октября и начале ноября поджег две сотовые вышки: одну на улице Понтонной, вторую — на Тверской. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

Поджоги школьник совершил за деньги, но оговоренную сумму увидел не всю. Договорились на 30 тысяч рублей, но получил только 5 тысяч.

«Фонтанка» писала про него накануне. Обвиняемый — 14-летний юноша, ученик одной из школ в Петербурге. О том, как собирался идти на дело, подросток рассказал двум сверстникам. Сообщил и о награде, которую ему пообещали в телеграм-канале. Бутылку с розжигом и жвачку купил за пару часов до поджога.