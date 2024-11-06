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Происшествия В поджоге сотовой вышки в Колпино может быть виноват 14-летний школьник. Причастность устанавливает СК

В поджоге сотовой вышки в Колпино может быть виноват 14-летний школьник. Причастность устанавливает СК

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3 комментария

Петербургская полиция устанавливает причастность 14-летнего подростка к поджогу сотовой вышки в Колпино. В деле упоминаются двое его сверстников, сообщает 6 ноября 47news.

По информации издания, школьник поджег вышку несколько дней назад. Информация, что в лесу рядом с Понтонной улицей были найдены следы оплавления металлического ящика и элементов внутри вышки, появилась три дня назад.

При осмотре места ЧП сотрудники правоохранительных органов нашли следы пластиковой бутылки и остатки жидкости в ней. Ущерб, нанесенный подростком, оценили в 500 тысяч рублей, отмечает 47news.

Тем вечером школьник на 30 минут выключил телефон, а потом рассказал сверстнику, с которым ехал в автобусе, что идет на дело. Проговорился и о награде в 30 тысяч рублей, которую ему обещали в телеграм-канале. Бутылку с розжигом и жвачку он купил за пару часов до этого.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Такие враги народа тупы и неисправимы. Единственная польза от них - органы тем, кто стоит в очередях на пересадку.
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