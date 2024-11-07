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Политика Польша начнет возводить «Восточный щит» на границе с РФ и Белоруссией в ближайшие дни

Польша начнет возводить «Восточный щит» на границе с РФ и Белоруссией в ближайшие дни

1 827
27 комментариев

В Польше начнут устанавливать «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией в течение ближайших нескольких дней. Об этом сообщает глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Zet, пишет агентство ПРАЙМ в четверг, 7 ноября.

Польские власти хотят успеть поставить первых бетонных ежей ко Дню независимости страны, который отмечают 11 ноября. Главная цель установки сооружений, по словам главы Минобороны Польши, — защита от противника. 

«В ближайшие дни — перед Днем независимости — на нашей восточной границе будут возведены первые укрепления в рамках „Восточного щита“», — сказал Косиняк-Камыш.

Напомним, что в «Восточный щит» будут входить не только бетонные щиты, но и противотанковые рвы и минные поля. На программу защиты границы от РФ и Белоруссии в 2024–2028 годах планируют потратить 2,5 миллиарда долларов.  

О решении Польши укрепить почти 700 километров границы стало известно в мае этого года. Тогда Косиняк-Камыш назвал оборонный проект «Восточный щит» «крупнейшей операцией по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года».

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Комментарии
28
280896530
1 час
Те из соседей, которые смотрели хотя бы пару передач Соловьева, не то что стену, ров с крокодилами километровый выроют...
274573038
1 час
А когда то мы вместе против немцев воевали
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