Мужчина упал на пути на станции «Электросила» в Петербурге

В Петербурге второй за сутки пассажир метро уехал не домой, а в больницу. Он упал перед поездом на второй линии незадолго до одиннадцати часов утра 7 ноября.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, мужчину возвращали на платформу станции «Электросила». Пассажир жив, его передали медикам. О сбое в движении поездов в метро не сообщали.

По предварительным данным, случившееся не было следствием невнимательности, как падение засмотревшегося в телефон мужчины на станции «Спортивная» накануне днём.