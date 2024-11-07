Нападавшего с ножами на людей в «О’Кее» на юге Петербурга арестовали. Он хочет на СВО

Суд в Петербурге избрал меру пресечения Юрию Артемьеву, который полторы недели назад напал на посетителей гипермаркета. Ему вменяют покушение на убийство.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 7 ноября суд отправил Артемьева под стражу, как и просило следствие.

Сам Артемьев сперва ответил на вопрос суда о состоянии здоровья: «Более-менее». Затем он рассказал, что в момент совершения преступления нигде не работал, но вообще, у него немало трудовых подвигов: грузчик, управлял электророхлей, работал продавцом-консультантом, а в прошлом был тренером по фехтованию — и не просто так, а как выпускник Университета Лесгафта.

Затем адвокат Артемьева попросила закрыть процесс из-за диагноза обвиняемого. Сам он не понял, как это на нем отразится и влияет ли разрешение вопроса на его свободу. Суд заверил, что никак не влияет, а адвокат сообщила, что влияет, но на репутацию. В итоге все ходатайство поддержали, но судья отказал и оставил процесс открытым.

Пока судья обозначал, кто участвует в процессе, Артемьев продолжал вспоминать прошлое и сообщил суду, что еще он служил в армии во время второй чеченской кампании, но в боевых действиях участия не принимал: был в спортроте. Сейчас Артемьев просится на СВО.

Обвиняемый также пообещал, что больше не будет «таким заниматься», и попросил отправить его под домашний арест.

Артемьев ударил ножами пять человек в «О’Кее» на проспекте Космонавтов 25 октября, все остались живы. Подозреваемый был госпитализирован из-за проблем с психикой. Один из пострадавших рассказал «Фонтанке», что Артемьев без каких-либо эмоций шел и «резал всех, кто попадался на его пути».