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Происшествия Нападавшего с ножами на людей в «О’Кее» на юге Петербурга арестовали. Он хочет на СВО

Нападавшего с ножами на людей в «О’Кее» на юге Петербурга арестовали. Он хочет на СВО

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28 комментариев

Суд в Петербурге избрал меру пресечения Юрию Артемьеву, который полторы недели назад напал на посетителей гипермаркета. Ему вменяют покушение на убийство. 

Как передает корреспондент «Фонтанки», 7 ноября суд отправил Артемьева под стражу, как и просило следствие. 

Сам Артемьев сперва ответил на вопрос суда о состоянии здоровья: «Более-менее». Затем он рассказал, что в момент совершения преступления нигде не работал, но вообще, у него немало трудовых подвигов: грузчик, управлял электророхлей, работал продавцом-консультантом, а в прошлом был тренером по фехтованию — и не просто так, а как выпускник Университета Лесгафта. 

Затем адвокат Артемьева попросила закрыть процесс из-за диагноза обвиняемого. Сам он не понял, как это на нем отразится и влияет ли разрешение вопроса на его свободу. Суд заверил, что никак не влияет, а адвокат сообщила, что влияет, но на репутацию. В итоге все ходатайство поддержали, но судья отказал и оставил процесс открытым. 

Пока судья обозначал, кто участвует в процессе, Артемьев продолжал вспоминать прошлое и сообщил суду, что еще он служил в армии во время второй чеченской кампании, но в боевых действиях участия не принимал: был в спортроте. Сейчас Артемьев просится на СВО. 

Обвиняемый также пообещал, что больше не будет «таким заниматься», и попросил отправить его под домашний арест.  

Артемьев ударил ножами пять человек в «О’Кее» на проспекте Космонавтов 25 октября, все остались живы. Подозреваемый был госпитализирован из-за проблем с психикой. Один из пострадавших рассказал «Фонтанке», что Артемьев без каких-либо эмоций шел и «резал всех, кто попадался на его пути».

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Комментарии
28
Zvezdochet
1 час
Да дайте ему сразу "Героя России", к чему эти растягивания во времени?! Почему у нас отправка на СВО стала альтернативным видом наказания? Кстати, могу заметить, что все выплаты при заключении контракта, он тоже получит. А как же очереди добровольцев в военкоматы?!
NSE
1 час
Таким не место в этом мире, он везде и всегда будет ножом махать.
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