Россияне стали чаще оставлять чаевые, но на повышение цен реагируют болезненно

За девять месяцев 2024 года число транзакций безналичных чаевых выросло почти на четверть. Вслед за ресторанным рынком такая форма вознаграждения начала развиваться и в сфере услуг, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса онлайн-записи Yclients 7 ноября.

На основе данных 2,3 тысячи различных компаний, самый заметный прирост чаевых за указанный период отмечается в категории «красота» — на 27,3 % год к году. Также материально россияне благодарили за досуговые услуги (+21,2 % по чаевым), медицинские (11,1 %), спортивные (8,3 %) и бытовые (4,2 %).

Как отмечают в Т-банке, количество безналичных чаевых увеличилось на 16 % год к году. Их средний размер вырос на 46 %, до 483 руб. Через сервис «Альфа-банка» количество соответствующих транзакций выросло на 18 %.

Что касается городов, особенная щедрость на чаевые отмечается в Сочи. С января по сентябрь такую форму благодарности стали проявлять на 42,9 % чаще. В Казани рост составил 35,7 %, в Иркутске — 33,3 %, в Москве — 29,8 %, в Краснодаре — 29,4%.

Как отмечают эксперты, фактором роста транзакций сверх счета является возможность оставить чаевые онлайн или по карте. Клиенты и посетители активнее оставляют денежную благодарность, хотя на повышение цен реагируют болезненно.

Ранее петербургская таксистка в беседе с «Фонтанкой» рассказала, что пассажир оставил ей на чай 10 тысяч рублей, но в ответ попросил нестандартную услугу.