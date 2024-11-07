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Общество Финансы Россияне стали чаще оставлять чаевые, но на повышение цен реагируют болезненно

Россияне стали чаще оставлять чаевые, но на повышение цен реагируют болезненно

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6 комментариев

За девять месяцев 2024 года число транзакций безналичных чаевых выросло почти на четверть. Вслед за ресторанным рынком такая форма вознаграждения начала развиваться и в сфере услуг, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса онлайн-записи Yclients 7 ноября.

На основе данных 2,3 тысячи различных компаний, самый заметный прирост чаевых за указанный период отмечается в категории «красота» — на 27,3 % год к году. Также материально россияне благодарили за досуговые услуги (+21,2 % по чаевым), медицинские (11,1 %), спортивные (8,3 %) и бытовые (4,2 %).

Как отмечают в Т-банке, количество безналичных чаевых увеличилось на 16 % год к году. Их средний размер вырос на 46 %, до 483 руб. Через сервис «Альфа-банка» количество соответствующих транзакций выросло на 18 %.

Что касается городов, особенная щедрость на чаевые отмечается в Сочи. С января по сентябрь такую форму благодарности стали проявлять на 42,9 % чаще. В Казани рост составил 35,7 %, в Иркутске — 33,3 %, в Москве — 29,8 %, в Краснодаре — 29,4%.

Как отмечают эксперты, фактором роста транзакций сверх счета является возможность оставить чаевые онлайн или по карте. Клиенты и посетители активнее оставляют денежную благодарность, хотя на повышение цен реагируют болезненно.

Ранее петербургская таксистка в беседе с «Фонтанкой» рассказала, что пассажир оставил ей на чай 10 тысяч рублей, но в ответ попросил нестандартную услугу.

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Комментарии
6
Zet
1 час
никогда не оставляю... цены и так завышены в разы...
iigaza
1 час
Чаевые не оставляю, потому как обсчитывают неподетски.
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